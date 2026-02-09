Bad Bunny al Super Bowl 2026: il bambino a cui ha dato il Grammy non è quello fermato dall'ICE

Ad attirare l'attenzione durante lo spettacolare show del rapper al Super Bowl sarebbe stato il bambino premiato col Grammy, ma le ipotesi del pubblico a casa sulla sua identità non sarebbero corrette.

La spettacolare esibizione del rapper portoricano Bad Bunny al Super Bowl 2026 durata oltre 13 minuti è stata impreziosita da un momento di tenerezza quando il cantante ha regalato uno dei suoi Grammy a un bambino seduto nei pressi del palco. In molti hanno ipotizzato che il piccolo in questione fosse Liam Ramos, il bambino di 5 anni del Minnesota recentemente arrestato e rilasciato dall'ICE.

L'ipotesi ha infiammato il web con speculazioni poco dopo il gesto di Bad Bunny, protagonista dello show durante l'intervallo dell'incontro tra i New England Patriots e i Seattle Seahawks. In molti avrebbero ravvisato una somiglianza nell'aspetto tra il bambino presente allo show e Ramos, arrestato a Minneapolis insieme al padre il 20 gennaio dagli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement, e rilasciato il 1° febbraio dopo aver trascorso oltre una settimana in un centro di detenzione del Texas.

Le speculazioni sono state alimentate dalla posizione di Bad Bunny, in aperta contestazione con le politiche anti-immigrazione dell'amministrazione Trump. La scelta del rapper di celebrare una delle vittime delle scelte di Trump sarebbe stata in linea con la sua visione, ma Entertainment Weekly ha confermato che il bambino mostrato durante lo show non è Liam Ramos, ma si tratta dell'attore bambino Lincoln Fox.

Chi è il bambino premiato da Bad Bunny al Super Bowl 2026?

A parlare è lo stesso Lincoln Fox in un post su Instagram in cui ricondivide un video del toccante momento accompagnato dalla scritta: "Ricorderò questo giorno per sempre! @badbunnypr - è stato il mio più grande onore".

EW ha confermato che Liam Ramos non era presente durante il Super Bowl e che il bambino coinvolto nello show è un attore a cui Bad Bunny porge uno dei tre Grammy vinti pochi giorni fa per il suo album Debí tirar más fotos.

Lincoln Fox, attore bambino per metà argentino e per metà egiziano, e due adulti (i suoi genitori, i suoi nonni o gli attori che posavano in quei ruoli) hanno guardato Bad Bunny vincere uno dei suoi Grammy su uno schermo televisivo pochi istanti prima che il cantante consegnasse il premio a Fox, a simboleggiare apparentemente l'impatto della star sulla generazione emergente di latinoamericani in America.

Il rapper 31enne, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio, ha riempito la sua spettacolare performance dell'Half Time Show di omaggi alla cultura e alla comunità latinoamericana. Il rapper ha fatto ballare con lui molte star di origine latina, tra cui Pedro Pascal, Karol G, Jessica Alba, Cardi B e il connazionale portoricano Ricky Martin. Anche Lady Gaga, presente allo show, ha eseguito una rivisitazione in chiave salsa del suo singolo di successo Die With a Smile.