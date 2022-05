True Lies: la serie TV è stata ordinata dalla CBS per la stagione 2022-2023

L'adattamento della serie True Lies è stato ordinato dalla CBS per la stagione 2022-2023, dopo che è stato originariamente ordinato nel febbraio 2021, per poi essere sospeso a tempo indeterminato.

Il rilascio di True Lies, adattamento seriale dell'omonimo film del 1994 con Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger, sembra essere ormai vicino, considerato l'ordine di CBS per la stagione 2022-2023. Nella serie, una casalinga di periferia insoddisfatta (Ginger Gonzaga) è scioccata nello scoprire che il suo blando e insignificante marito consulente informatico (Steve Howey) è in realtà una abile spia internazionale. Viene così coinvolta in una vita fatta di pericolo e avventura, quando viene reclutata per lavorare al suo fianco per salvare il mondo mentre cercano di rivitalizzare il loro matrimonio senza passione.

Insieme a Howey e Gonzaga, il cast dello show comprende Erica Hernandez, Omar Miller, Mike O'Gorman, Annabella Didion e Lucas Jaye. Matt Nix è sceneggiatore e produttore esecutivo tramite Flying Glass of Milk Productions. Anthony Hemingway ha diretto il pilot e si è occupato della produzione esecutiva sotto il suo marchio Anthony Hemingway Productions. Anche James Cameron (regista del film originale) e Rae Sanchini di Lightstorm Entertainment sono produttori esecutivi insieme a McG, Mary Viola e Corey Marsh di Wonderland Sound and Vision e Josh Levy di Flying Glass of Milk. Sean Hoagland e Whitney Davis della Anthony Hemingway Productions sono co-produttori esecutivi.

Questo rappresenta il secondo tentativo di adattare True Lies in una serie. La Fox si era precedentemente impegnata per realizzare una versione seriale nel 2017. Il film True Lies è stato rilasciato nel 1994 e, oltre che da Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, è stato interpretato anche da Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Art Malik, Eliza Dushku e Grant Heslov. È stato un successo al botteghino, incassando oltre 378 milioni di dollari in tutto il mondo. True Lies rappresenta ora la quarta serie ordinata da CBS per la prossima stagione. La CBS dovrebbe svelare il suo programma autunnale la prossima settimana durante la presentazione annuale degli upfront.