Arnold Schwarzenegger chiede che si intervenga sul cambiamento climatico: "Dobbiamo salvare i nostri figli"

Arnold Schwarzenegger vuole che qualcuno prenda in mano la situazione e faccia qualcosa, e no, non sta parlando di film. L'attore ha parlato del cambiamento climatico e ha detto che è ora di smettere di parlare e di impegnarsi per trovare soluzioni concrete.

"A noi interessa solo l'azione", ha dichiarato Schwarzenegger all'ultima edizione dell'Austrian World Summit, l'evento che lui stesso ha lanciato otto anni fa. "I discorsi da soli non ci salveranno, ma l'azione sì. Condividiamo tutti la stessa visione di un mondo libero dall'inquinamento. Dobbiamo fare tutto il necessario per fermare l'emorragia per salvare i nostri figli, per salvare il nostro pianeta, per salvare il nostro futuro".

Il vertice si è tenuto all'Hofburg di Vienna, la residenza ufficiale del Presidente dell'Austria. L'obiettivo era trovare soluzioni concrete per combattere il cambiamento climatico e Schwarzenegger si è rivolto ai partecipanti: "Voi avete il potere".

Hanno partecipato il presidente austriaco Alexander Van Der Bellen, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per l'European Green Deal, Maroš Šefčovič.

C'erano, inoltre, anche i rappresentanti di diverse industrie e settori. Il settore cinematografico e televisivo è sempre più impegnato sul fronte del cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'impronta delle produzioni e dello storytelling. Klemens Hallmann ha presentato il suo documentario DreamScapes, narrato da Kate Winslet e approvato dal WWF.

Il regista ha parlato di come la produzione cinematografica possa affrontare le sfide del cambiamento climatico durante quello che ha descritto come uno stato di emergenza. Klemans ha anche parlato della scelta di un approccio narrativo diverso con DreamScapes: "Abbiamo voluto consapevolmente scegliere un nuovo approccio. Il nostro obiettivo era mostrare la bellezza della nostra terra con tutta la sua diversità. Vogliamo rendere gli spettatori consapevoli di ciò che deve essere protetto".