True Detective: la quarta stagione, per ora, non verrà realizzata

La serie antologica True Detective, almeno per il momento, non avrà una quarta stagione, ma HBO non esclude un ritorno sugli schermi.

True Detective, per ora, non avrà una quarta stagione, e a rivelarlo è stato il responsabile della programmazione della tv via cavo HBO.

Durante un incontro con la stampa, Casey Bloys ha infatti dichiarato: "Penso che Nic Pizzolatto, creatore dello show, abbia delle idee, ma non credo ne abbia individuato una che lo appassioni realmente".

True Detective potrebbe comunque ritornare con una nuova stagione dopo gli episodi con protagonisti Mahershala Ali e Stephen Dorff, tuttavia non c'è alcun progetto concreto o scadenza fissata per la produzione delle puntate inedite.

Il creatore dello show antologico, al termine della messa in onda del terzo ciclo di episodi, aveva commentato proprio l'ipotesi della produzione di una quarta stagione dichiarando che i responsabili di HBO sarebbero felici se venisse realizzata. Pizzolatto aveva però ammesso di essere ancora indeciso perché ha altri progetti a cui dedicarsi e sarebbe soddisfatto di concludere True Detective come una trilogia, nonostante abbia delle idee un po' folli per un altro ciclo di episodi.

Recensione True Detective 3: la nuova stagione è degna del nome che porta