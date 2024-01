True Detective: Night Country è un sequel diretto della prima stagione?

Sin dal primo trailer di True Detective, ai fan era piuttosto chiaro che la quarta stagione avrebbe condiviso alcuni elementi con la prima acclamata stagione della serie antologica creata da Nic Pizzolatto. Le atmosfere e alcuni dettagli hanno subito fatto pensare alla trama che ha visto protagonisti Rust Cohle (Matthew McConaughey) e Marty Hart (Woody Harrelson) ormai dieci anni fa.

Il legame con la prima stagione

Uno dei dettagli più espliciti che collegano la prima stagione alla quarta è il disegno a spirale della setta presente nella prima stagione di True Detective ed elemento chiave in Night Country. Il marchio è stato disegnato sulla testa di un ricercatore trovato morto e tatuato sulla schiena di Annie K, una donna del luogo trovata senza vita sei anni prima. Un altro ricercatore, Clark, era coinvolto in una sorta di relazione con Annie e aveva lo stesso marchio tatuato sul petto quando è stato rinvenuto morto. Nei primi due episodi ci sono anche altri riferimenti indiretti con la spirale, come quando Liz Danvers (Jodie Foster) sparge le foto dei ricercatori intorno, formando una spirale sul pavimento.

La spirale sembra essere collegata con alla presenza della malvagia famiglia Tuttle, il nucleo dietro la setta che Rust e Marty stavano cercando di fermare nella prima stagione. La famiglia Tuttle era molto ricca e influente e uno dei loro membri è diventato governatore della Louisiana. Il laboratorio di ricerca, dove sono scomparsi gli scienziati in Night Country, era finanziato da Tuttle United, come ha svelato Peter (Finn Bennett) nel secondo episodio.

Inoltre circolava una teoria, dopo la messa in onda del primo episodio di Night Country, nella quale si diceva che Travis, il fantasma che ha condotto Rose ai corpi dei ricercatori, fosse in realtà il padre del personaggio principale della prima stagione, Rust Cohle. L'episodio 2 ha confermato questa teoria.