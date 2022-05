True Detective 4: Jodie Foster protagonista dei nuovi episodi

Jodie Foster sarà la protagonista di True Detective 4, stagione di cui è stato svelato anche il titolo: Night Country.

L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice del progetto che verrà realizzato per HBO.

In True Detective: Night Country, l'attrice Jodie Foster avrà il ruolo di una delle due detective al centro della trama.

Issa Lopez firmerà la sceneggiatura in collaborazione con Alan Page Arriaga e la regia, mentre Barry Jenkins sarà coinvolto come produttore.

I nuovi episodi avranno come protagonisti le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro che cercano di risolvere il caso di sei uomini scomparsi senza lasciare traccia mentre lavoravano alla Tsalal Arctic Research Stagion, proprio mentre la lunga notte scende a Ennis, Alaska.

Le due dovranno affrontare l'oscurità che è dentro di loro e scavare nelle verità che si trovano sepolte nell'eterno ghiaccio.

Jodie Foster tornerà sul piccolo schermo a distanza di molti anni come attrice, nonostante abbia lavorato come regista e produttrice con progetti come Black Mirror, Orange Is The New Black e Tales From The Loop.

La serie è stata creata da Nic Pizzolatto e si era interrotta dopo la terza stagione nel 2019.