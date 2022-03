True Detective 4: Barry Jenkins produttore della nuova stagione antologica

True Detective 4 è attualmente in fase di sviluppo con un team completamente rinnovato con alla guida Barry Jenkins.

Il regista di Moonlight avrebbe infatti il ruolo di produttore esecutivo della quarta stagione del progetto antologico.

I nuovi episodi della serie dovrebbero intitolarsi True Detective: Night Country e non hanno ancora ottenuto il via libera alla produzione da parte di HBO. La storia dovrebbe svolgersi nell'Artico, dove può essere buio per 24 ore al giorno.

Night Country dovrebbe essere la prima stagione senza il coinvolgimento di Nic Pizzolatto, creatore e autore delle precedenti tre stagioni e che ha abbandonato il progetto nel 2020.

A sostituirlo tra gli sceneggiatori dovrebbe essere Issa Lopez, già autrice e regista di film come Tigers Are Not Afraid e Secondary Effects. La filmmaker sta sviluppando una storia per la nuova stagione e avrà l'incarico di showrunner nel caso in cui il progetto ottenesse il via libera da parte di HBO.