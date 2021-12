Troppo Cattivi: il trailer del nuovo film animato DreamWorks

Troppo Cattivi - The Bad Guys, il nuovo film di DreamWorks Animation, ha ora un trailer che regala le prime sequenze tratte dal divertente progetto che può contare su un cast stellare.

Nel video, sulle note di Bad Guy di Billie Eilish, si introduce il team di "criminali" e li si mostra in azione tra feste, eventi esclusivi e ciò che succede dopo che i protagonisti provano a diventare buoni.

Il progetto Troppo Cattivi - The Bad Guys è tratto dai libri per ragazzi scritti da Aaron Blabey e sarà diretto da Pierre Perifel, al suo esordio alla regia.

A dare le voci ai personaggi al centro della trama ci saranno Sam Rockwell, Awkwafina (Crazy Rich Asians, Raya and the Last Dragon), Marc Maron (GLOW), Craig Robinson (The Office), Anthony Ramos (Hamilton), Richard Ayoade (Paddington 2), Zazie Beetz (Deadpool, Atlanta), Lilly Singh, e Alex Borstein (La Fantastica Signora Maisel).

I protagonisti sono dei criminali che cercano di compiere una delle loro imprese più ambiziose, ovvero diventare dei cittadini modelli in un mondo moderno.

Perifel ha lavorato in precedenza ai film Kung Fu Panda e Shrek Forever After, che ha collaborato con Etan Cohen, autore della sceneggiatura insieme a Hilary Winston.

Tra i produttori ci sono anche Damon Ross e Rebecca Huntley in collaborazione con Blabey, Cohen e Patrick Hughes.

Il film animato arriverà nelle sale americane il 22 aprile 2022.