Troppo Cattivi 2: nuove sfide per Mr. Wolf e la sua banda nel trailer del sequel

Dopo una lunga attesa, Troppo Cattivi 2 è pronto a fare il suo debutto al cinema. Universal Pictures ha rilasciato oggi il primo trailer ufficiale del nuovo film targato DreamWorks Animation, in arrivo nelle sale italiane il 1° agosto 2025. Il sequel riprende le avventure della banda di fuorilegge più simpatica (e maldestra) del grande schermo.

Un nuovo colpo... e nuove rivali

Nel nuovo capitolo, i protagonisti del film originale stanno cercando seriamente di rigare dritto. O almeno ci provano. Ma la strada per la redenzione è tutt'altro che semplice: la loro fama da criminali li precede e trovare un lavoro onesto si rivela complicato. Come se non bastasse, si ritrovano coinvolti - loro malgrado - in un colpo internazionale orchestrato da un trio tutto al femminile mai visto prima: le Troppe Cattive, una squadra di nuove criminali pronte a dare del filo da torcere ai nostri eroi.

A dirigere Troppo Cattivi 2 troviamo Pierre Perifel e JP Sans, mentre la sceneggiatura è ancora una volta ispirata ai libri best-seller di Aaron Blabey. Tra le voci originali ritornano: Sam Rockwell (Mr. Wolf), Marc Maron (Mr. Snake), Craig Robinson (Mr. Shark), Anthony Ramos (Mr. Piranha), Awkwafina (Ms. Tarantula / "Webs"), Al cast vocale si uniscono Danielle Brooks, Natasha Lyonne, Maria Bakalova, Zazie Beetz, Richard Ayoade, Lilly Singh e Alex Borstein, per un mix di volti nuovi e amati ritorni.

Il film è prodotto da Damon Ross, con musiche ancora una volta firmate da Daniel Pemberton, già compositore del primo capitolo.

Dopo il successo del film del 2022, che aveva conquistato pubblico e critica grazie al suo stile accattivante e alle influenze da heist movie classici, Troppo Cattivi 2 promette un'avventura ancora più dinamica, divertente e carica d'azione.