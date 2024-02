Il trono di spade: Gillian Anderson ha rifiutato uno dei ruoli chiave, ecco perché

Dopo il successo delle sue otto stagioni, è sempre interessante tornare indietro nel tempo e all'epoca della sua prima stagione Il trono di spade ha dovuto affrontare alcune gravi problematiche, come adattare un romanzo molto denso e assegnare i ruoli giusti a un cast all'altezza. Una di quelle che sarebbe potuta essere e non è stata è Gillian Anderson.

Al di là degli sforzi necessari per spiegare le regole del Continente Occidentale agli spettatori medi e per realizzare alcune importanti sequenze d'azione, la prima stagione de Il trono di spade doveva introdurre personaggi affascinanti e dinamici su cui il pubblico sarebbe stato disposto a investire per un periodo di tempo prolungato.

Poche interpretazioni sono state immediatamente iconiche come quella di Lena Headey, anche se la scrittura dello show non l'ha di certo valorizzata alla fine. L'interpretazione della Headey è rimasta una delle più ricche di sfumature dell'intera serie. Tuttavia, per quanto la Headey sia stata bravissima nel ruolo, Gillian Anderson aveva quasi ottenuto il ruolo di Cersei Lannister.

Perché Gillian Anderson ha rifiutato il ruolo?

Sebbene il ruolo avrebbe certamente rappresentato una spinta importante per la sua carriera, la Anderson ha rifiutato l'opportunità di apparire ne Il trono di spade a causa delle sue preoccupazioni circa il periodo troppo prolungato delle riprese.

Le riprese di una serie televisiva di lunga durata, in particolare una con tempi di realizzazione così stretti come Il trono di spade, avrebbero limitato il tempo che la Anderson poteva trascorrere con la sua famiglia. Pur sottolineando che il ruolo sarebbe stato stimolante, la Anderson ha ammesso che non avrebbe potuto "giustificare il fatto di passare tutto quel tempo lontano da casa". L'attrice ha ammesso di aver rifiutato anche un ruolo da protagonista in Downton Abbey per ragioni simili.

Gillian Anderson dice basta al reggiseno dopo il lockdown: "Non importa se arrivano all'ombelico"

In seguito la Anderson sarebbe tornata sul piccolo schermo con diverse serie televisive come The Fall, The Crown (dove per una stagione ha interpretato magnificamente Margaret Thatcher) e Sex Education, quest'ultima conclusasi con la sua quarta stagione lo scorso anno.

La rivedremo a breve su Netflix con il film Scoop, di cui potete recuperare il primo trailer su queste pagine.