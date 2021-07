Gillian Anderson dice basta al reggiseno dopo il lockdown: "Non importa se arrivano all'ombelico"

Gillian Anderson ha detto che da quando è finito il lockdown non indossa più un reggiseno perché si sente troppo a disagio ed ha aggiunto che non le importa se il suo seno "arriva all'ombelico".

Questa settimana, Gillian Anderson è stata protagonista di una diretta Instagram durante la quale ha risposto a diverse domande dei suoi seguaci. L'attrice di X-Files ne ha quindi approfittato per rivelare che ora si sente "troppo pigra" per indossare nuovamente un reggiseno.

Un fan ha chiesto alla star di The Crown di descrivere il suo outfit preferito durante il lockdown e l'attrice ha fornito una risposta molto comica. Seduta sul suo divano, Anderson ha spiegato: "Probabilmente è lo stesso che preferisco anche al di fuori del lockdown. Voglio dire, sono diventata così pigra e non indosso più il reggiseno. Non posso indossare un reggiseno. Non posso, mi dispiace. Non mi importa se il mio seno raggiunge l'ombelico, non indosso più il reggiseno. È fottutamente scomodo. Quindi, ecco, comodi pantaloni sportivi neri e una felpa abbinata. Lo indosserei tutti i giorni, se potessi".

David Duchovny e Gillian Anderson, protagonisti di X-Files: Voglio crederci

Le parole di Gillian Anderson hanno scatenato una raffica di risposte da parte delle donne che sui social hanno espresso la loro intenzione di seguire le sue orme e abbandonare quindi i loro reggiseni. Una persona ha scritto: "Se l'attrice due volte vincitrice di un Golden Globe e di un Emmy Gillian Anderson dice di non indossare più reggiseni, chi siamo noi per non essere d'accordo?". Un'altra ha detto: "Non indosso mai un reggiseno e ricevo molti commenti sgradevoli a riguardo, quindi sapere che Gillian Anderson non indossa più un reggiseno è un'informazione che mi fa più che piacere!".

Gillian Anderson ha raggiunto la popolarità internazionale negli anni '90 grazie al ruolo dell'agente speciale dell'FBI Dana Scully nell'amata serie di fantascienza X-Files, che l'ha vista protagonista al fianco di David Duchovny. Negli ultimi anni, l'attrice si è fatta nuovamente apprezzare dal grande pubblico per le sue interpretazioni in Sex Education e soprattutto in The Crown, la serie Netflix che l'ha vista impegnata nel ruolo di Margaret Thatcher e che le ha permesso di vincere il Golden Globe come miglior attrice non protagonista.