Il Trono di Spade: George R.R. Martin rivela l'episodio preferito tra quelli che ha scritto personalmente

In attesa di nuove informazioni sulla seconda stagione di House of the Dragon, George R.R. Martin è tornato a parlare dell'impatto avuto dalla serie Game of Thrones (Il Trono di Spade), rivelando l'episodio preferito tra quelli che ha scritto personalmente. A quanto pare ce ne sono molti, ma in cima alla sua classifica balza Blackwater (L'assedio), nono episodio della stagione 2 della serie HBO.

Vanity Fair lo ha posizionato nella classifica dei 25 episodi perfetti tratti da una serie TV negli ultimi 25 anni. "Non ho mai osato dire che fosse perfetto, ma se i ragazzi di Vanity Fair dicono che lo è, chi sono io per oppormi? Blackwater è stato uno dei quattro episodi che ho scritto personalmente ed è il mio preferito tra questi. Ma penso che anche The Lion and the Rose sia venuto fuori particolarmente bene" ha dichiarato l'autore.

Blackwater è stato trasmesso per la prima volta il 27 maggio 2012 ed è considerato dai fan come uno dei migliori dell'intera serie, Diretto da Neil Marshall, l'episodio mette in scena la Battaglia della Baia delle Acque Nere in cui Tyrion Lannister (Peter Dinklage), il Primo Cavaliere del Re in carica, guida le forze Lannister in difesa di Approdo del Re contro un'invasione navale di Stannis Baratheon.

A fare chiarezza ci ha pensato proprio Martin con un post sul suo blog. "Se The Hedge Knight dovesse avere successo, e spero che sarà così, allora potremmo adattare anche The Sworn Sword e The Mystery Knight. Ma ci vorranno parecchi anni. Poi arriva la parte più difficile perchè prima che raggiungiamo la fine delle storie pubblicate dovrò trovare il tempo di scrivere tutti gli altri racconti di Dunk and Egg che ho pianificato".