Jared Leto scala l'Empire State Building per celebrare il tour dei 30 Seconds to Mars, ecco le foto e i video

Jared Leto, l'attore premio Oscar e cantante dei Thirty Seconds To Mars, ha scalato l'Empire State Building e la sua impresa è stata immortalata con foto e video.

La star ha condiviso i dettagli della sua esperienza durante la trasmissione Today.

Un'impresa memorabile

Jared Leto ha raccontato che sua madre gli ha fatto una sorpresa e l'ha vista, circa all'ottantesimo piano, mentre lo osservava durante la scalata verso la cima dell'Empire State Building.

L'attore ha poi spiegato cosa ha voluto dire vedere New York dall'alto: "Per me significa così tanto ed è così incredibile. Vedere l'alba sorgere su una città che significa così tanto per me... Fin da quando ero un ragazzino, associo New York al luogo dove vai per realizzare i tuoi sogni. E da giovane volevo essere un artista e New York è il posto dove sono venuto e l'Empire State Building è sempre stato un simbolo per me".

Lo strano mondo di Jared Leto, tra musica, cinema e segreti

La scalata non è stata delle più semplici, ma Jared ha ricordato che ama arrampicarsi e ha voluto compiere un'impresa per celebrare l'annuncio del nuovo tour della sua band e l'uscita del loro recente album.