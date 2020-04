Trolls World Tour stabilisce nuovi record tra i titoli a noleggio in formato digitale negli USA

Trolls World Tour ha stabilito negli Stati Uniti nuovi record dopo il debutto sul circuito di Video on Demand, come riportano i primi dati relativi al debutto del lungometraggio animato condivisi da FandangoNOW.

Il sequel delle avventure dei simpatici Poppy e Branch è stato messo a disposizione anche in Italia per il noleggio e, nonostante sia stato selezionabile solo per pochi giorni, ha debuttato nella classifica dei titoli più richiesti.

Trolls World Tour negli Stati Uniti, ha stabilito i record come Titolo con il maggior numero di pre-ordini, Miglior debutto online e Migliori dati nei primi tre giorni di presenza in formato digitale. Il lungometraggio è inoltre al primo posto della classifica di Amazon dei titoli noleggiati sul proprio sito.

Approssimativamente, secondo i calcoli di IndieWire, il film è stato noleggiato da 4 milioni di famiglie con un totale di circa 80 milioni di dollari di profitto, di cui 55 dovrebbero entrare nelle casse della Universal. Il budget del film è di circa 90 milioni e, considerando la distribuzione internazionale, lo studio dovrebbe rientrare senza troppi problemi nelle spese sostenute, anche considerando i costi necessari al marketing.

Nel secondo capitolo della storia iniziata con Trolls - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Trolls World Tour - ritroviamo Poppy, la protagonista doppiata nella versione italiana dalla cantante Francesca Michielin, che sarà accompagnata nella sua avventura dall'inseparabile Branch, doppiato dal cantante e chitarrista dei The Kolors, Stash. In Trolls World Tour , i nostri eroi saranno catapultati ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb che avrà la voce di Elodie, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici tra cui Mini Diamante doppiato dall'eclettico artista Sergio Sylvestre, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Trolls in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.

Nella versione originale del film il cast stellare è composto da Anna Kendrick e Justin Timberlake nel ruolo dei due protagonisti, affiancati dalle star della musica Mary J. Blige, Kelly Clarkson, George Clinton, J Balvin, Chance the Rapper e Ozzy Osbourne. Con loro gli attori Kenan Thompson, Anthony Ramos, James Corden, Jamie Dornan e Sam Rockwell.