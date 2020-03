Trolls World Tour sarà distribuito in Italia in formato digitale, ecco la data di uscita!

Trolls World Tour arriverà anche in Italia direttamente in formato digitale e la data di uscita del sequel di animazione è il 10 aprile. Il lungometraggio animato non potrà debuttare come previsto a causa della chiusura delle sale stabilita per contrastare il Coronavirus.

Il film Trolls World Tour, che continua le avventure dei simpatici personaggi doppiati nella versione originale da Anna Kendrick e Justin Timberlake, sarà quindi disponibile sulle piattaforme di Google Play, TIMVISION, Sky primafila, Apple TV, Mediaset Play, Rakuten Tv e Chili.

In questo secondo capitolo della storia Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse, e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. La regina Barb, aiutata da suo padre Re Thrash, vuole però distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici Biggie, Chenille, Satin, Cooper e Guy Diamond, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Troll in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.

Tra i doppiatori della versione originale ci sono inoltre le star della musica Mary J. Blige, Kelly Clarkson, George Clinton, J Balvin, Chance the Rapper e Ozzy Osbourne. Con loro gli attori Kenan Thompson, Anthony Ramos, Jamie Dornan e Sam Rockwell.