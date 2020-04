Trolls World Tour: una clip esclusiva del sequel animato

Trolls World Tour è da qualche giorno disponibile in formato digitale e in questa clip esclusiva per Movieplayer.it tratta dal divertente sequel animato si può assistere a una sequenza a ritmo di rock.

I protagonisti del secondo capitolo delle avventure colorate e dalla musica trascinante sono infatti alle prese con alcuni sudditi della regina Barb, essendo così costretti a fingersi dei veri hard rocker, situazione piuttosto complicata!

Nel secondo capitolo della storia iniziata con Trolls - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Trolls World Tour - ritroviamo Poppy, la protagonista doppiata nella versione italiana dalla cantante Francesca Michielin, che sarà accompagnata nella sua avventura dall'inseparabile Branch, doppiato dal cantante e chitarrista dei The Kolors, Stash. In Trolls World Tour , i nostri eroi saranno catapultati ben oltre ciò che hanno conosciuto in passato, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb che avrà la voce di Elodie, vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici tra cui Mini Diamante doppiato dall'eclettico artista Sergio Sylvestre, partono per visitare tutte le altre terre e unire i Trolls in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.

Nella versione originale del film il cast stellare è composto da Anna Kendrick e Justin Timberlake nel ruolo dei due protagonisti, affiancati dalle star della musica Mary J. Blige, Kelly Clarkson, George Clinton, J Balvin, Chance the Rapper e Ozzy Osbourne. Con loro gli attori Kenan Thompson, Anthony Ramos, James Corden, Jamie Dornan e Sam Rockwell.