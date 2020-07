Trolls World Tour in DVD e Blu-ray: una video featurette esclusiva dagli extra del film

Trolls World Tour è disponibile dal 7 luglio in Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia, in esclusiva una featurette tratta dagli extra del film.

Trolls World Tour, il film della DreamWorks Animation del quale vi presentiamo una video featurette esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo, è disponibile dal 7 luglio in Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Nella video featurette 'Expect the unexpected', in lingua originale sottotitolata in italiano, potete vedere la presentazione del film e di come è nata l'idea di espandere l'universo dei Trolls, attraverso il racconto del co-regista David P. Smith, della co-produttrice Kelly Cooney Cilella, di Anna Kendrick, l'attrice che nella versione originale dà la voce a Poppy e della produttrice Gina Shay

In Trolls World Tour, Poppy e Branch scoprono di essere solo una delle sei tribù di Troll sparse su sei terre diverse e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta quindi per diventare molto più grande e molto più rumoroso. Ma, come membro della regalità hard-rock, la Regina Barb vuole distruggere tutti gli altri tipi di musica per far sì che il rock regni sovrano. Con in gioco il destino del mondo, Poppy e Branch, insieme ai loro amici partono per visitare tutte le altre terre e unire i Trolls in armonia contro Barb, che invece fa di tutto per metterli in ombra.

La modalità Dance Party include una modalità di party interattiva, dove al pubblico viene mostrato passo passo come eseguire i passi di danza mentre guardano il film, i testi da cantare e molte sorprese in compagnia dei loro personaggi preferiti! Quest'edizione speciale include contenuti inediti, tra cui il corto animato originale che vede protagonista l'indimenticabile Tiny Diamond, scene eliminate e featurette dal dietro le quinte esclusive insieme all'incredibile cast di voci originali del film: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, George Clinton e molti altri. Questo divertente film per tutta la famiglia è assolutamente da non perdere

Questo viaggio carico di musica vi farà tenere il tempo con i piedi grazie al cast stellare di voci che lo compone: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kelly Clarkson, Rachel Bloom e Jamie Dornan oltre a Kenan Thompson, James Corden, Ozzy Osbourne, Anderson Paak, Sam Rockwell, J Balvin e Anthony Ramos.

Le voci italiane chiamate a doppiare il film sono invece: Francesca Michelin (Poppy), Stash (Branch), Elodie (Regina Barb) e Sergio Sylvestre (Tiny Diamond).

E non finisce qui: per i fan più appassionati del ritmo di Trolls e non vuole perdersi neanche una nota musicale, Universal Pictures Home Entertainment Italia rende disponibili anche il boxset con entrambi i film della saga, in Dvd e Blu-ray dal 10 giugno.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI DEI FORMATI DVD, BLU-RAY E 4K UHD:

MODALITA' DANCE PARTY - Mentre la Regina Poppy attraversa i regni dei Trolls, questa esperienza interattiva incoraggia il pubblico a cantare e ballare insieme mentre organizzano il loro personale viaggio musicale. Con karaoke e tutorial di ballo, pop up interattivi e molto altro, sarà sicuramente un mondo di divertimento!

TINY DIAMOND TORNA A SCUOLA - In questo esclusivo corto animato, vedremo il viaggio di ritorno a scuola con Tiny Diamond mentre cerca di capire come essere un tipo alla moda e di integrarsi.

TROLLS DANCE ACADEMY - Una compilation di tutorial di ballo dalla modalità Dance Party.

SCENE ELIMINATE E MOLTO ALTRO!

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-ray e il Blu-ray. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-ray, tutti nella straordinaria risoluzione 4K. 4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell'High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un'esperienza sonora multidimensionale. Blu-ray sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

CAST E TROUPE:

Regista: Walt Dohrn

Produttore: Gina Shay, p.g.a.

Co-Regista: David P. Smith

Sceneggiatore: Jonathan Aibel & Glenn Berger and Maya Forbes & Wally Wolodarsky and Elizabeth Tippet

Storia di: Jonathan Aibel & Glenn Berger

Co-Produttore: Kelly Cooney Cilella

Produttore esecutivo: Dannie Festa

Produttori esecutivi musicali: Justin Timberlake, Ludwig Göransson

Musiche prodotte da: Ludwig Göransson

Colonna sonora originale: Theodore Shapiro

INFORMAZIONI TECNICHE 4K UHD

Genere: Animazione/Musicale

Dischi: 2

Durata: 1 ora e 31 minuti ca.

Video: 2160p UHD DOLBYVISION/HDR10 Widescreen 2.35:1

Audio: Inglese Dolby Atmos, Dolby Digital 2.0; Italiano, Coreano, Russo, Thailandese Dolby Digital 5.1; Cantonese, Mandarino Dolby Digital Plus 7.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Cantonese, Mandarino, Coreano, Thailandese, Russo

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Animazione/Musicale

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 31 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.35:1

Audio: Inglese Dolby Atmos, Dolby Digital 2.0; Italiano, Arabo Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese n/u, Arabo

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Animazione/Musicale

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 31 minuti ca.

Video: 2.35:1 Anamorphic Widescreen

Audio: Italiano, Inglese, Russo Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Russo