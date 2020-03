Trolls World Tour: al via il concorso di Universal e Club del Sole

Club del Sole, il più grande network italiano della vacanza outdoor, in partnership con Universal Pictures Italia, lancia il concorso a premi "A quale tribù appartieni? Scopri il tuo ritmo con Club del Sole e Trolls World Tour".

Trolls World Tour: una scena del film

Oggi si può andare alla scoperta del dinamico mondo di Club del Sole anche da casa semplicemente collegandosi al sito vinciconclubdelsole.it e, coinvolgendo tutta la famiglia, giocare con i quiz musicali per vincere i premi messi in palio, che verranno estratti entro il 22 Maggio 2020.

Club del Sole sposa il progetto di Universal Pictures Italia proponendo, attraverso il film Trolls World Tour, la stessa passione, la voglia di stare insieme in allegria, il senso della famiglia e dell'amicizia che si ritrovano nei suoi camping villages: un sodalizio che segue lo stesso fil rouge e che ha l'obiettivo di avvicinare il pubblico all'idea di vacanza e di estate.

Trolls World Tour sarà distribuito in Italia in formato digitale, ecco la data di uscita

Una vacanza che si può assaporare già online giocando fino al 30 Aprile con il coloratissimo concorso ispirato ai diversi generi musicali proposti nel film dalle tribù dei Trolls e che ritroverete nei villaggi Club del Sole all'apertura della stagione.

Il concorso mette in palio 10 premi a partecipazione gratuita ed un'estrazione finale di 2 fotocamere Fujifilm tra tutti coloro che durante il periodo di validità del concorso prenoteranno una vacanza presso uno dei villaggi Club del Sole.

A supporto dell'iniziativa, messa a punto in collaborazione con Wepromo agenzia specializzata in azioni di co-marketing, è prevista anche una importante campagna media nelle regioni di programmazione del film: dallo spot trasmesso su più di 300 schermi, ai cartonati colorati, ai poster posizionati sia nei foyer dei cinema che nei villaggi Club del Sole, che per la prossima stagione avranno personalizzazione a tema e giochi dei Trolls a disposizione nei miniclub; e ancora newsletter e banner sui rispettivi siti, un sito dedicato per raccogliere le partecipazioni e post dedicati sui social network di Universal Picture Italia. Ampio spazio al concorso sarà riservato anche sui canali social di Club del Sole.

Trolls World Tour: un'immagine del film d'animazione

"Siamo molto soddisfatti di essere i partner privilegiati di una realtà internazionale come Universal Pictures Italia per il lancio di un film molto amato dai bambini e rivolto alle famiglie che rispecchia il nostro target - afferma Federico Di Graci, Marketing & Communication Manager di Club del Sole. Il mix di azioni per veicolare il nostro brand e garantire una visibilità trasversale conferisce notorietà al marchio Club del Sole nel periodo che precede l'apertura dei villaggi. In particolare questa operazione di co-marketing esalta i valori di Club del Sole - continua Di Graci - ed è un modo per raccontare attraverso il film la vacanza nei nostri villaggi, l'allegria trasmessa dalla musica che rimanda a ore spensierate all'aria aperta, alla natura, alla famiglia ecc. In un momento delicato come quello che stiamo vivendo - conclude Di Graci - vogliamo arrivare nelle case, stimolare la partecipazione al concorso e far sognare le persone, stabilendo un legame tra il marchio e l'ospite e condividendo il pensiero che, come avviene nel film, l'unione fa la forza".