Trolls: in arrivo un nuovo speciale natalizio con le voci di Anna Kendrick e Justin Timberlake

Trolls Holiday in Harmony è il nuovo speciale della saga animata, con protagonisti i personaggi affidati ad Anna Kendrick e Justin Timberlake, in arrivo a novembre negli USA.

Il colorato mondo di Trolls tornerà con un nuovo speciale natalizio che debutterà sugli schermi americani di NBC venerdì 26 novembre.

A dare voce ai protagonisti saranno ancora una volta Anna Kendrick e Justin Timberlake, interpreti di Poppy e Branch.

Trolls Holiday In Harmony: un'immagine dello speciale natalizio

La versione originale di Trolls Holiday in Harmony potrà contare sulla presenza nel cast anche di Ron Funches, Kunal Nayyar, Anderson Paak, Anthony Ramos, Ester Dean, Walt Dohrn, Da'Vine Joy Randolph e Karan Soni.

Lo speciale, della durata di trenta minuti racconterà quello che accade quando la Regina Poppy (Anna Kendrick) pianifica il primo scambio di doni in segreto del regno dei Trolls. La situazione prende una svolta inaspettata quando lei e Branch (Justin Timberlake) estraggono i propri nomi e devono cercare un regalo perfetto da scambiarsi. Tiny Diamond (Kenan Thompson), nel frattempo, ha un brutto caso di blocco dello scrittore mentre sta cercando di ideare un rap speciale da regalare a suo padre per le feste.

Sean Charmatz e Tim Heitz hanno scritto e diretto lo speciale che potrà contare sulla presenza di quattro canzoni originali inedite. Trolls Holiday in Harmony arriverà poi in vendita in DVD dal 30 novembre negli Stati Uniti, mentre la colonna sonora sarà disponibile in formato digitale fin dal 26 novembre.