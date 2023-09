Trolls 3 - Tutti insieme contiene il primo brano degli NSYNC in 22 anni

Li avevamo rivisti ai VMA, e ora li possiamo ascoltare di nuovo insieme in un nuovo brano della colonna sonora di Trolls 3 - Tutti insieme: stiamo parlando degli NSYNC, che dopo 22 anni tornano a comporre nuova musica in qualità di band.

Gli NSync sono tornati?

Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick, meglio conosciuti dai Millennial come NSYNC, sono tornati a calcare insieme il palco durante gli MTV Video Music Awards lo scorso martedì, e ora abbiamo anche notizie di un loro nuovo brano.

La band idolo dei teenager degli anni '90/primi 2000 sembra essere di nuovo sulla cresta dell'onda, e soprattutto, in piena attività.

A dimostrarlo il nuovo brano "Better Place", facente parte della colonna sonora di Trolls 3 - Tutti insieme, terzo lungometraggio animato DreamWorks che vanta Timberlake tra i suoi artisti di punta.

Questa sarebbe la prima volta dal 2001, osserva anche Yahoo Entertainment!, che la line-up originale del gruppo si riunisce per comporre una canzone (che sarà diffusa per intero il 29 settembre dalla RCA Records).

Trolls 3 - Tutti insieme

Trolls 3 - Tutti insieme, il poster del film

"Dopo due film all'insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia (#broppy)! Man mano che si legano sempre di più, Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd (Troye Sivan, cantante elettropop nominato ai Golden Globe), John Dory (Eric André; Sing 2), Spruce (Daveed Diggs, vincitore del Grammy; Hamilton) e Clay (Kid Cudi, vincitore del Grammy; Don't Look Up). I BroZone si sono sciolti quando Branch era ancora un bambino, così come la sua famiglia, e da allora Branch non ha più visto i suoi fratelli" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Universal Pictures.

Trolls 3 - Tutti insieme in anteprima ad Alice nella Città e la mostra su DreamWorks a Roma

"Ma quando Floyd, il fratello di Branch, viene rapito a causa del suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar - Velvet (Amy Schumer, vincitrice dell'Emmy; Trainwreck) e Veneer (Andrew Rannells, vincitore di un Grammy e candidato ai Tony; The Book of Mormon) - Branch e Poppy intraprendono un viaggio straordinario ed emozionante per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell'oscurità della cultura pop".

Trolls 3 - Tutti Insieme arriverà il 9 novembre al cinema... A ritmo di NSYNC!