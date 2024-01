Trolls 3 - Tutti insieme in homevideo, i registi: 'Un'occasione unica per esplorare di più il mondo dei film'

I registi di Trolls 3 - Tutti insieme, Walt Dohrn e Tim Heitz, raccontano in un'intervista qualche retroscena e curiosità sulla realizzazione del film, disponibile in homevideo.

Dal 25 gennaio il film Trolls 3 - Tutti Insieme è disponibile in edizione karaoke in 4K UHD Blu-Ray e DVD, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment e i registi Walt Dohrn e Tim Heitz, nell'intervista che ci hanno rilasciato, hanno rivelato numerose curiosità e tanti dettagli del lavoro compiuto per riportare sugli schermi le avventure di Poppy, Branch, Viva e Tiny Diamond.

La versione homevideo regala oltre un'ora di contenuti speciali, tra cui un corto originale esclusivo intitolato Meglio essere in tre, tutorial per disegnare i personaggi, scene eliminate e dietro le quinte con il cast e la troupe, tra cui quello dedicato alla reunion degli NSYNC avvenuta 20 anni dopo la fine dell'attività della boyband.

Cosa racconta Trolls 3

Trolls 3 - Tutti insieme: un'immagine del film animato

Trolls 3 - Tutti Insieme prende il via quando Poppy, avvicinandosi sempre di più a Branch, scopre che il suo fidanzato ha un passato segreto. Faceva infatti parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli, che non vede da tempo. Quando però uno di loro, Floyd, viene rapito per il suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar, Branch e Poppy si lanciano in un'avventura ricca di azione per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd. Poppy scoprirà inoltre un segreto di famiglia, una sorella scomparsa da tempo di nome Viva.

Un equilibrio narrativo tra serietà e leggerezza

Il film propone una storia in cui la leggerezza e il divertimento sono ben equilibrati con tematiche più "serie" come il perdono e la complessità dei rapporti in famiglia, e trovare un equilibrio non è stato sempre semplice.

Walt Dohrn ha ammesso che entrambi gli aspetti della narrazione sono piuttosto complicati: "Trovare un equilibrio non è semplice, ma penso che l'umorismo sia più forte se lo si costruisce basandosi su questa architettura emozionante e onesta. Credo che si aiutino a vicenda a sostenersi, ma entrambi gli elementi rappresentano una sfida. Le battute sono sempre complicate".

Il co-regista Tim Heitz ha aggiunto: "Cerchiamo sempre di costruire ogni film della saga di Trolls su qualcosa di molto accessibile grazie alla sua umanità, al suo essere universale, su qualcosa con cui tutti possano immedesimarsi. Qualcosa che dia la sensazione che ci sia un elemento profondo dal punto di vista emotivo e un messaggio significativo alla base. Ma poi facciamo tutti questi strati con ogni tipo di puzzette di glitter e arcobaleni vomitati, e speriamo che le persone ridano durante la visione, pensando comunque che alla base ci sia qualcosa di più consistente. Per certi aspetti è complicato, ma per noi è importante che sia qualcosa in più rispetto a una leggerezza sciocca di un'ora e mezza".

Nuovi personaggi dalla vita interessante

Trolls 3 - Tutti insieme: un'immagine

Nel nuovo capitolo della storia viene introdotta la famiglia di Branch e i personaggi inediti sembrano possedere tutte le carte in regola per poter ritornare sugli schermi nei prossimi sequel o con progetti spinoff in cui si possa avere l'occasione di espandere la loro storia. Dohrn ha ammesso: "Vorremmo fare qualcosa in più su di loro. Nel creare questi personaggi volevamo che fossero tutti in un certo senso protagonisti. Volevamo che avessero tutti una vita ricca e siamo partiti da quell'idea. Penso siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo: abbiamo trovato l'individualità e cosa rende unico ogni fratello di Branch e la sorella di Poppy, in modo che possano andare avanti e raccontare la loro storia. Hanno un passato in cui non ci siamo realmente addentrati".

Heitz ha ribadito: "Ci sono un sacco di personaggi in questi film che si potrebbero prendere e rendere protagonisti di altre avventure". Il regista ha aggiunto: "Penso che gli spettatori sarebbero interessati a quelle avventure".

Un ritorno agli anni '90

Trolls 3 regala dei divertenti flashback ambientati negli anni '90, epoca ben ricostruita musicalmente e dal punto di vista visivo. Walt ha ammesso che è stato divertente realizzare quelle sequenze ed è stato naturale immergersi in quegli anni, nella musica del periodo e nel mondo delle boyband, in particolare pensando alle esperienze di Justin Timberlake, che nella versione originale presta la sua voce a Branch: "Si è riusciti a portare molta autenticità a quel mondo delle boy band degli anni '90".

Heitz ha ricordato: "In quegli anni ero al liceo, era il periodo che ha formato in modo più significativo la mia vita, e ho assistito a quella esplosione delle boyband con gli NSYNC, i Backstreet Boys, i Boyz II Men e tutti gli altri. Avevo quindi fatto molte ricerche ancora prima di iniziare a lavorare a questo progetto, semplicemente vivendolo. Ed è stato divertente prendere alcuni di quei video da YouTube, riascoltare quella musica e scoprire quali elementi visivi potevamo inserire nel film attraverso la prospettiva del mondo dei film, collaborando con i nostri incredibili artisti e il team che si occupa degli aspetti visivi, rendendo così le immagini e le situazioni vicine al mondo di Trolls. Penso sia stato molto divertente e quel periodo sia stato adattato in modo molto naturale nel mondo di Trolls. Ci siamo divertiti molto".

L'importanza della musica

Trolls 3 - Tutti insieme: una sequenza del film d'animazione

La colonna sonora, come nei capitoli precedenti, è composta da molti brani famosi e hit del passato, ma c'è un brano che avrebbero voluto usare nel film, ma non hanno potuto per una questione di diritti o perché non si adattava alla storia come avrebbero voluto? Walt Dohrn ha ammesso che è successo qualcosa di simile durante la realizzazione del terzo capitolo delle avventure di Branch e Poppy. Il regista ha ricordato: "Sì, ma non accade troppo spesso. Io e Tim parliamo e proviamo molte canzoni diverse, ma quando troviamo quella che funziona diventa davvero ovvio. Penso ci fosse una canzone che volevo realmente inserire nel film a causa del personaggio di Velvet Veneer, ed era Fame di David Bowie. Parlava di quei problemi legati all'essere famosi e affrontare la fama. Ed è una canzone davvero incredibile, ma non siamo riusciti a farla funzionare nel film". Tim ha aggiunto: "Io ero entusiasta per quante siamo riusciti a inserirne. Abbiamo così tanti riferimenti a canzoni del passato e tanti brani nuovi. Penso che ci saranno molte più opportunità per esplorare altra musica in futuro".

La versione homevideo offrirà inoltre la versione karaoke, come ha ricordato Dohrn: "I miei figli adorano vedere le parole delle canzoni sullo schermo. Penso sia un modo davvero divertente per vederlo avere l'occasione di cantare in contemporanea con la visione".

La musica è un elemento centrale nella narrazione anche grazie al contributo dei brani strumentali, che creano un legame con i capitoli precedenti. Walt ha ammesso: "Avevamo già lavorato con Teddy Shapiro: è un genio e il suo ruolo è così importante, attinge a tutte queste scelte musicali legati a decenni diversi, ad artisti differenti, e aggiunge questa coesione. La colonna sonora intreccia tutto dando vita a un'esperienza unificata. Ha un lavoro così complesso, ma è così giocoso nel modo in cui lo esegue".

Heitz ha ribadito: "Ed è stato davvero fantastico vedere come ha preso alcuni degli elementi dalla canzone Better Place, usata alla fine del film, e li ha utilizzati nel corso del film. Sta, in un certo senso, preparando il pubblico per quel momento. Gli spettatori hanno già iniziato a fischiettarla, entra molto presto nella testa del pubblico. Quando accade durante il terzo atto è una specie di esplosione. Vedere come Teddy l'ha inserita e l'ha resa una parte organica della nostra storia in un modo così divertente è davvero fantastico".

Le possibilità date dall'animazione

Trolls 3 - Tutti insieme: una scena del film

L'avventura al centro di Trolls regala spettacolari scene d'azione e momenti complessi visivamente e di grande impatto, con dei passaggi che sarebbero totalmente impossibili da realizzare in versione live-action. I registi hanno raccontato in che modo hanno sfruttato le possibilità senza limiti dell'animazione. Dohrn ha ricordato: "Ogni scena penso sfrutti realmente quello che può fare l'animazione. I nostri film sono specialmente una celebrazione dell'animazione e dei vari stili. Mostriamo tutti i tipi di animazione, dalla computer animation ai disegni animati, e abbiamo anche questa specie di ombre giapponesi realizzate con le marionette...". Tim ha poi spiegato: "Una delle scene che probabilmente sarebbe stata più difficile se l'avessimo realizzata in live-action sarebbe stata la sequenza dell'inseguimento presente nel terzo atto, attraverso la città di Mount Rageous. I nostri geni in campo tecnologico ci hanno aiutato a capire come avremmo potuto far esistere la città, che ha questa portata gigantesca ed era quasi ingestibile per i nostri computer, ma sono riusciti a ridurla in pezzi abbastanza piccoli in modo che potessimo riuscire far inseguire i cattivi dai nostri personaggi attraverso la città, con queste strade tipo montagne russe glitterate, mentre suonava la musica".

I continui passi in avanti della tecnologia hanno permesso inoltre di rendere sempre più realistici elementi come gli abiti dei personaggi e i capelli, e Walt ha sottolineato: "Penso che uno degli aspetti importanti, visto che fa parte del linguaggio dei Trolls, sia legato ai capelli, è qualcosa che li rende iconici. Ed è stata davvero una sfida, ma l'abbiamo vinta. Inizialmente avevamo un numero limitato di design dei capelli, ma in questo non avevamo quei limiti. Potevamo creare tutte queste nuove acconciature. Può sembrare un elemento secondario, ma essendo i film dei Trolls fa parte realmente di come si esprimono. Era un elemento davvero importante".

Heitz, sull'argomento, ha ricordato: "Penso inoltre che qualcosa che per noi è così importante sia che ogni nuova location sembri davvero unica e completamente separata da quelle che abbiamo visto in precedenza. Ma vogliamo inoltre che tutti provino la sensazione che si tratti di qualcosa che un ragazzino può creare a casa con qualche set di gioco". Il filmmaker ha ribadito: "Si tratta di una grande impresa, ma grazie al fatto che la tecnologia è migliorata così tanto, possiamo mettere in pratica queste idee e vederle sugli schermi".

Un doppiaggio di qualità

Trolls 3 - Tutti insieme: una foto

La creazione dei personaggi, nella versione originale, si basa molto sulle star coinvolte nel doppiaggio. I registi hanno rivelato che è un'esperienza divertente scoprire come il film cambia in ogni paese grazie al lavoro degli attori nelle varie lingue. Dohrn ha sottolineato: "Non vedo l'ora di vedere quelle versioni. Mi piace sempre il fatto che alle volte siamo coinvolti. Ho potuto incontrare alcuni membri del cast internazionale in giro per il mondo quando partecipano alle attività stampa. In questa occasione non siamo stati direttamente coinvolti nella scelta, ma ci fidiamo realmente di Universal e dell'intero team che si occupa del casting, sappiamo che troveranno gli attori giusti e di solito sono delle persone piuttosto famose, come sono Justin e Anna Kendrick qui. E mi entusiasmo perché dà al film un'atmosfera completamente diversa. Ero in Finlandia durante le feste e ho potuto vedere qualche scena della loro versione. Si tratta di una lingua così complessa e credo aggiunga un mondo totalmente diverso al film".

Le scene tagliate

La versione homevideo contiene inoltre delle scene tagliate (Arrampicata sul muro - Dente Rotto, Luna di miele di Brigida e Gristle, Romanticismo tra Crimp e Mini) e Heitz ha rivelato quale apprezza maggiormente: "Per me la cosa che sarebbe stata più divertente da inserire sarebbe stata la scena della luna di miele di Bridgida e Gristle e che, apparentemente, finisce per essere un disastro. Penso sarebbe stata davvero esilarante all'interno del film, ma a prescindere da dove provavamo a inserirla, sembrava sempre allontanarci dalla storia principale che stavamo raccontando. Sfortunatamente non è finita nel montaggio finale, ma vederla completata sarebbe stato molto divertente".

Dohrn ha concluso: "Quello è grandioso delle versioni homevideo: puoi vedere quelle scene tagliate. E c'è anche un corto con Tiny Diamond che abbiamo realizzato in modo indipendente dal film, ed è un'opportunità per i fan e per gli spettatori di esplorerà maggiormente il dietro le quinte di Trolls 3".