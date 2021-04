Trespass: il thriller con Nicolas Cage e Nicole Kidman stasera su Italia 1

Stasera su Italia 1 alle 21:20 appuntamento con Nicolas Cage e Nicole Kidman, protagonisti di Trespass, il thriller, diretto nel 2011 da Joel Schumacher, che li vede nei panni di due ricchi coniugi vittima di un sequestro.

Alla famiglia Miller non manca nulla: hanno una splendida casa tra i boschi, macchine costose e moglie e marito sembrano legati da una romantica complicità. Kyle Miller (Nicolas Cage) è un commerciante di diamanti di successo, mentre Sarah (Nicole Kidman), sua moglie, è un architetto. L'unica cosa che può intaccare questo perfetto quadro familiare sono i soliti problemi quotidiani.

Una notte irrompono in casa loro una banda di rapinatori con a capo Elias (Ben Mendelsohn), che prende in ostaggio in coniugi Miller, mentre Avery (Liana Liberato), la figlia adolescente dei due, è scappata di nascosto per andare a una festa. I malviventi sono determinati a scassinare la cassaforte, piena zeppa di denaro e gemme preziose. Kyle, unico a conoscenza della combinazione del caveau, cerca di negoziare con loro per mettere in salvo sua moglie. Le cose, però, cominceranno a prendere una piega inattesa...

Trespass nel 2011 ha ricevuto una candidatura ai Razzie Awards per Nicolas Cage, nominato come Peggior attore protagonista. Ed è stato proprio l'attore d'origine italiana a far guadagnare al film anche la seconda (pur condivisa con altre due pellicole): è la nomination come Peggior coppia, andata a Nicolas Cage e a chiunque appaia accanto a lui sullo schermo.