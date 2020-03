Tre uomini e una gamba, stasera su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Stasera su Italia 1 alle 21:20 va in onda Tre uomini e una gamba, il film che segnò il debutto cinematografico del trio comico.

Tre uomini e una gamba è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:20. Con questa pellicola, all'insegna del buon umore, il trio comico debuttò sul grande schermo dopo essersi affermato in televisione con Mai dire Gol, il programma della Gialappa's Band.

Il film è naturalmente la storia di tre amici Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre partono da Milano, in auto, verso il Sud. Due di loro sono sposati a due sorelle, il terzo sta per sposare la terza sorella e il matrimonio si terrà nella villa dei loro suoceri, uomini ricchi, ma volgari. I tre amici portano con loro una scultura d'arte moderna che vale milioni, anche se non si direbbe, visto che è una gamba di legno. Nel viaggio i protagonisti affrontano varie peripezie, tra queste l'incontro con una ragazza di cui Giovanni si innamora perdutamente.

Aldo, Giovanni e Giacomo riportano in questo film alcuni degli sketch più famosi tratti dalle loro numerose apparizioni televisive. I tre quindi interpretano alcuni dei personaggi divenuti delle vere e proprie icone come Ajeje Brazorf, il conte Dracula e i mafiosi americani Al, John e Jack.

La pellicola, diretta da Massimo Venier insieme ai tre protagonisti, debuttò al cinema il 27 dicembre 1997.

"E così domani ti sposi.

Sì ma... Niente di serio!"

In prima serata su #Italia1 il cult di @AldoGiovaGiaco #TreUominiEUnaGamba pic.twitter.com/W3lJIfmBTE — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) March 9, 2020

Candidato ai David di Donatello nella categoria 'Miglior regista esordiente', Tre uomini e una gamba ha vinto Il 'Nastro d'Argento speciale' della SNGCI consegnato ad Aldo, Giacomo e Giovanni. I tre protagonisti sono affiancati nel film da Marina Massironi nei panni di Chiara, la ragazza di cui Giovanni si innamora, e Carlo Croccolo, nei panni di Eros, il futuro suocero di Giacomo.