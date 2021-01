Tre scapoli e un bebè: Mo Marable regista del remake con Zac Efron

Il remake di Tre scapoli e un bebè, film con star Zac Efron e destinato a Disney+, ha trovato il suo regista: sarà Mo Marable a occuparsi del progetto prodotto per la piattaforma di streaming.

La versione originale degli anni '80 aveva come protagonisti Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson.

Il film Tre scapoli e un bebè raccontava la storia di tre uomini single che vivono a New York e si ritrovano, inaspettatamente, a occuparsi di un neonato. La situazione era inoltre complicata da alcuni spacciatori che causavano molti problemi ai padri improvvisati.

Il remake con star l'attore Zac Efron sarà scritto da Will Reichel e, almeno per ora, non è stato rivelato in che modo la storia verrà adattata per rivolgersi al pubblico contemporaneo.

Mo Marable ha lavorato a lungo per la tv e tra i progetti in cui è stato coinvolto ci sono Brockmire, Veep, Insecure e Lodge 49.