Trauma Center: stasera su Rai4, in prima visione, il film action con Bruce Willis

Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20 e in prima visione in chiaro, va in onda Trauma Center, action thriller diretto nel 2019 da Matt Eskandari, con Bruce Willis, Nicky Whelan e Steve Guttenberg.

Locandina di Trauma Center

Rimasta sola e intrappolata di notte in un reparto ospedaliero isolato, Madison (Nicky Whelan) deve fuggire da una coppia di feroci assassini, Pierce (Tito Ortiz) e Tull (Texas Battle), in realtà due poliziotti corrotti, che sono alla ricerca dell'unica prova che potrebbe incastrarli per un orribile omicidio: il proiettile conficcato nella sua gamba.

La donna trova aiuto nel tenente Steve Wakes (Bruce Willis), un veterano della polizia determinato a risolvere gli omicidi del suo partner e di un informatore.

Nel cast di questo thriller d'azione troviamo anche Steve Guttenberg, indimenticato Mahoney dei film di Scuola di polizia.