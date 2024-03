Trauma Center, la recensione: Bruce Willis in un action-thriller tra le corsie

A San Juan, Puerto Rico, la bella e bionda Madison viene ferita quando resta casualmente coinvolta nel fuoco incrociato di due poliziotti corrotti, Pierce e Tull. La donna si risveglia in ospedale e, essendo testimone di un efferato delitto - un informatore è stato ucciso - è messa sotto la protezione del rispettato tenente di polizia Steve Wakes, che sta nel frattempo conducendo le indagini del caso.

Come vi raccontiamo nella recensione di Trauma Center, per Madison la notte di degenza si trasforma in un vero e proprio incubo in quanto nella sua gamba ferita si trova ancora il proiettile sparato dai due agenti rinnegati, che potrebbe provare la loro colpevolezza. Intrappolata tra le mura dell'edificio e inseguita da Pierce e Tull all'interno dei vari piani dell'ospedale Madison non potrà far altro che contattare disperatamente Wakes per chiedere aiuto. E nel frattempo dovrà usare tutta la sua astuzia per cercare di sopravvivere agli attacchi dei due assalitori.

Run for your life

Sulla carta qualche spunto decente in fase di sceneggiatura è pur presente, con l'ambientazione ospedaliera a garantire una discreta varietà a livello di situazioni; peccato la suddetta varietà non faccia rima con verosimiglianza e che le incongruenze si sprechino nel corso dell'ora e mezza, scarsa, di visione, con le dinamiche da survival-movie che si ibridano a quelle del più classico poliziesco. La storia è incentrata principalmente sul personaggio di Madison, interpretata con la giusta dose di sofferenza e tormento dall'australiana Nicky Whelan, con la presenza nelle vesti di fondamentale supporto di un Bruce Willis in quella fase già calante della carriera, per via dei motivi di salute che tutti oggi, a posteriori, conosciamo.

Nel vivo dell'azione

L'introduzione al contesto e ai relativi protagonisti è alquanto avara di informazioni e soprattutto nei primi minuti la sensazione di confusione è palpabile. Fortunatamente poi la trama si stabilizza su quel leit-motiv che caratterizzerà il prodotto nella sua interezza, un gioco del gatto col topo in un ospedale insolitamente spopolato da medici e infermieri, con una soluzione narrativa alquanto risibile impostata ad hoc. Ovvietà assortite qua e là, dai telefoni che non prendono nel momento del bisogno a sorelle minori che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato, fanno compagnia alle forzature sopra accennate e il fatto che la protagonista, gravemente ferita e con una copiosa perdita di sangue, riesca a sfuggire nei modi più fantasiosi e difficili ai suoi inseguitori fa sorridere per l'ingenuità dell'assunto.

Corsie di corsa

Il regista Matt Eskandari è alla sua prima - di quattro totali - collaborazione con Willis (qui più "partecipante" rispetto ad altre operazioni coeve) e almeno in quest'occasione riesce a mettere un po' di pepe e tensione nelle fasi più concitate, anche se la gestione delle effettive, rare, dinamiche action lascia a desiderare. I punti di fuga, i nascondigli e porte e ascensori che possono essere destinazioni salvifiche o fatali dominano le logiche di questa partita tra la vita e la morte che in Trauma Center è quanto mai combattuta fino alla fine, dove il più prevedibile degli epiloghi attende lo spettatore. Un film che arriva quindi ai titoli di coda senza grossi meriti o mirabolanti colpi di scena, con quell'anima da b-movie direct-to-video che lo permea costantemente, con più contro che pro.