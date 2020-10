Trappola di cristallo: stasera su Rete 4 il primo capitolo della saga action Die Hard

Stasera su Rete 4, alle 21:20, va in onda un grande classico del cinema action: Trappola di cristallo, il film diretto nel 1988 da John McTiernan, con protagonista assoluto il poliziotto John McClane interpretato, da qui in poi, da Bruce Willis.

Durante la tradizionale festa di Natale, un gruppo di terroristi prende in ostaggio i dipendenti di una multinazionale giapponese all'interno di un modernissimo grattacielo di Los Angeles. L'agente John McClane (Bruce Willis) però riesce a sfuggire agli attentatori e sfruttando i numerosi nascondigli dell'edificio, cerca di salvare gli ostaggi, tra i quali c'è anche sua moglie Holly.

Ecco il promo del film in onda sulle reti Mediaset.

Trappola di cristallo, in originale semplicemente Die Hard, ha segnato, oltre all'avvio di una saga che conta al momento 5 film, anche la svolta nella carriera di Bruce Willis, fin qui famoso soprattutto per la serie Moonlighting, andata in onda anche in Italia.