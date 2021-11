Transformers: Rise of the Beasts e Star Trek 4, la data di uscita è stata posticipata

Paramount ha annunciato che la data di uscita di Transformers: Rise of the Beasts e di Star Trek 4, nuovo capitolo della saga, è stata posticipata.

Paramount ha annunciato dei cambiamenti nella data di uscita di alcuni suoi film tra cui Transformers: Rise of the Beasts e il prossimo capitolo di Star Trek. Il primo film slitterà di un anno passando dal 24 giugno 2022 al 9 giugno 2023, mentre il progetto della saga stellare slitterà dal 9 giugno 2023 al 22 dicembre 2023.

Transformers: Rise of the Beasts sarà diretto da Steven Caple e nel cast ci saranno Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen che darà voce a Optimus Prime e Ron Perlman che sarà Optimus Primal. Skydance sosterrà economicamente la realizzazione del film in collaborazione con Hasbro Entertainment.

Il nuovo film di Star Trek è invece attualmente in fase di sviluppo e alla regia sarà impegnato Matt Shakman. Lo spostamento a dicembre porterà il progetto a scontrarsi con il film tratto dal musical Il Colore viola e un altro progetto della Universal di genere musical. Attualmente Disney aveva inserito in quella data anche Star Wars: Rogue Squadron, diretto da Patty Jenkins, ma il progetto sembra destinato a essere posticipato dopo la notizia che le riprese non inizieranno come previsto all'inizio del 2022.