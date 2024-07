Transformers One doveva essere in live-action? Produttore: "Siamo stati costretti a realizzarlo in animazione"

La pellicola in uscita poteva diventare il prossimo capitolo in live-action del franchise ma alla fine si è deciso per l'animazione

Il produttore di Transformers One, Lorenzo di Bonaventura, ha spiegato perché il prossimo film non sarà in live-action nel corso di un intervento al San Diego Comic-Con 2024.

Transformers One è una storia originale che racconta l'ascesa di Optimus Prime e Megatron, che crescono insieme come amici, prima di diventare i nemici giurati che tutti hanno imparato a conoscere nella serie animata e nei film al cinema. L'uscita di Transformers One è prevista per il 20 settembre prossimo.

Durante il panel del Comic-Con di San Diego, di Bonaventura ha spiegato perché Transformers One non è stato realizzato in live-action. Secondo il produttore, la pellicola sarebbe stata troppo costosa da realizzare in quel modo.

Locandina di Transformers One

Di Bonaventura ha ipotizzato in modo iperbolico che il film sarebbe "probabilmente costato 500 milioni di dollari" se fosse stato realizzato in live-action. Il produttore ha anche sottolineato che "non ci sono personaggi umani", cosa che ha spinto ulteriormente il team verso la decisione di realizzare il tutto in forma animata.

"Se avessimo provato a farlo in live action, sarebbe costato probabilmente 500 milioni di dollari. Siamo stati costretti a ricorrere all'animazione. E poi, non ci sono personaggi umani".

La dichiarazione di Di Bonaventura al San Diego Comic Con può essere considerata una buona notizia per i fan. Se una versione live-action di questa storia avrebbe richiesto così tanto denaro, suggerisce che sarà un film enorme. I trailer di Transformers One hanno solo accennato quanto grandi sono le ambizioni di questo nuovo lungometraggio.