Transformers: in arrivo un nuovo film, Marco Ramirez scriverà la sceneggiatura

Transformer tornerà sul grande schermo con un nuovo film della saga e Paramount Pictures ha affidato a Marco Ramirez, ex showrunner della serie The Defenders, il compito di scrivere la sceneggiatura.

Il franchise ispirato ai giocattoli Hasbro ha ottenuto ai box office degli ottimi risultati in passato e lo studio spera di poter alimentare nuovamente l'interesse per il marchio.

Il film di Transformers scritto da Marco Ramirez vedrà impegnato alla regia Angel Manuel Soto, autore di Charm City Kings.

Attualmente la trama non è stata rivelata, tuttavia The Hollywood Reporter sostiene che non dovrebbe essere collegato ai precedenti lungometraggi prodotti dallo studio, che ha già approvato la realizzazione di un altro progetto che verrà diretto da Stephen Caple Jr (Creed II).

Il franchise cinematografico di Transformers è attualmente composto da cinque film diretti da Michael Bay e dallo spinoff Bumblebee, che ha avuto come regista Travis Knight.

Marco Ramirez ha già fatto parte del team di show di successo come Sons of Anarchy, Daredevil e The Defenders.