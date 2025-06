Train Dreams: Netflix annuncia la data di uscita del film con Joel Edgerton e Felicity Jones

Arriverà nei cinema americani all'inizio di novembre e poi in streaming il film Train Dreams, con cui Netflix punta alle nomination agli Oscar.

Netflix ha annunciato la data di uscita del film Train Dreams, con star Joel Edgerton e Felicity Jones, confermando l'intenzione di puntare alla corsa verso gli Oscar.

Il lungometraggio verrà infatti distribuito nei cinema all'inizio di novembre, prima di debuttare sulla piattaforma di streaming il 21 novembre.

Cosa racconta il film

Netflix ha acquistato i diritti di Train Dreams dopo la presentazione al Sundance Film Festival, dove è stato accolto da recensioni molto positive, arrivando a quota 97% di opinioni a favore su Rotten Tomatoes.

Alla regia è stato impegnato Clint Bentley (Jockey), autore della sceneggiatura insieme a Greg Kwedar. I due hanno adattato il racconto scritto da Dennis Johnson e pubblicato su Paris Review nel 2022.

Oltre a Joel Edgerton e Felicity Jones, nel cast ci sono anche Kerry Condon e William H. Macy.

Al centro della trama c'è Robert Grainier, la cui vita si svolge durante un'epoca all'insegna del cambiamento nell'America dell'inizio del ventesimo secolo.

Robert è rimasto orfano quando era ancora un ragazzino e, diventato adulto, ha contribuito a espandere la rete ferroviaria. Grainier sposa poi Gladys (Jones), con cui costruisce una famiglia, anche se il suo lavoro lo porta spesso distante da casa e dalla loro figlia. Quando la sua esistenza prende una svolta inaspettata, Robert trova bellezza, brutalità e un nuovo significato per le foreste e gli alberi che ha contribuito a distruggere.

Un mondo che non esiste più

Train Dreams viene descritto come una storia che celebra un modo di vivere che sta sparendo, un mondo in costante cambiamento, e le straordinarie possibilità che esistono all'interno delle esistenze più semplici. Il film immortala una realtà ormai scomparsa da tempo e le persone che hanno costruito 'un ponte verso un futuro che potevano solo sognare'.

Bentley aveva inoltre spiegato che al centro della storia ci sono le persone che fanno andare avanti il mondo tramite il loro lavoro e che spesso non vengono celebrate o ricordate. La vita di Robert Grainier, inoltre, è semplice e ricorda quanto sia preziosa la vita, come i momenti che si danno per scontati sono quelli che danno profondità e significato alla vita.