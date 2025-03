Il trailer della storia di Cenerentola in versione horror, The Ugly Stepsister, anticipa violenza e sangue

Il 18 aprile arriverà nelle sale americane The Ugly Stepsister, una versione horror di Cenerentola, film che ha sconvolto il pubblico del Sundance, ecco il trailer.

Shudder ha condiviso il trailer di The Ugly Stepsister, il progetto che si ispira alla storia di Cenerentola, proponendone una versione horror.

Il film arriverà nelle sale americane il 18 aprile dopo l'anteprima al Sundance Film Festival 2025 nel mese di gennaio che ha scatenato i commenti online e sconvolto molti spettatori, causando persino conati di vomito in sala.

Cosa racconta The Ugly Stepstister

Al centro della trama di The Ugly Stepsister ci sarà Elvira (Lea Myren), pronta davvero a tutto pur di conquistare il cuore di un principe. In un regno in cui la bellezza è un business brutale, Elvira dovrà competere con la bellissima e incantevole Agnes (Thea Sofie Loch Naess) pur di diventare la preferita del giovane erede al trono.

Nel cast c'è anche Ane Dahl Torp e il team di produttori è composto da Maria Ekerhovd, Lizette Jonjic, Mariusz Wlodarski, Theis Norgaard e Film i Vast.

Ecco il trailer:

Le reazioni all'horror

Alla regia del film c'è Emilie Blichfeldt e, dopo l'anteprima mondiale, i critici hanno spiegato che il film contiene scene molto sconvolgenti legate a procedure cosmetiche che coinvolgono trasformazioni fisiche compiute in modo brutale.

Dopo la visione al Sundance, il critico di ScreenRant, ha scritto: "L'ambientazione da favola del film rende i suoi momenti di body horror ancora più viscerali e disgustosi. Una scena alla fine del film è davvero disgustosa, quindi non mi sorprende che qualcuno abbia vomitato durante la première".

Il genere body horror ha conquistato nuovamente l'attenzione del pubblico grazie al successo di The Substance, diretto da Coralie Fargeat e interpretato da Demi Moore e Margaret Qualley. Il film ha conquistato cinque nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attrice protagonista per Moore.