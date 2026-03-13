Oscar 2026: la Top 10 dei film nominati più popolari in Italia

In attesa di scoprire chi conquisterà i premi dell'Academy, ecco quali titoli, presenti in streaming e non ancora disponibili sulle piattaforme, hanno conquistato l'attenzione degli spettatori.

La serata di consegna degli Oscar 2026 è ormai alle porte e, nell'attesa di scoprire quali star e quali film conquisteranno l'ambita statuetta, JustWatch ha svelato quali sono i titoli che hanno conquistato il cuore degli spettatori italiani.

Per provare a scoprirlo, la guida di contenuti in streaming ha realizzato una classifica dei 10 film candidati più popolari tra quelli disponibili in streaming con abbonamento (SVOD) e non ancora disponibili (non-SVOD).

Come sono state realizzate le top 10

Le due classifiche hanno preso in considerazione i titoli con almeno una nomination agli Oscar 2026. La prima top 10 comprende i film disponibili in streaming al 10 marzo 2026 su servizi in abbonamento (SVOD) in Italia, mentre la seconda considera quelli temporaneamente non disponibili in streaming su servizi in abbonamento (non-SVOD) in Italia alla medesima data. Le due graduatorie sono state poi calcolate sulla base all'attività degli utenti di JustWatch tra il 1° gennaio 2025 e il 9 marzo 2026, che include il cliccare su un'offerta di streaming, l'aggiungere un titolo alla propria watchlist o il contrassegnare un titolo come "visto".

I titoli più popolari disponibili

Nella classifica dei titoli disponibili in streaming si è posizionato Una battaglia dopo l'altra (di cui potete leggere la nostra recensione), in corsa ai premi dell'Academy con ben 13 nomination tra cui quelle per miglior attore protagonista (Leonardo DiCaprio), e la doppia candidatura come miglior attore non protagonista (Benicio del Toro e Sean Penn) e miglior attrice non protagonista (Teyana Taylor). Il film racconta la storia dei French 75, un tempo gruppo rivoluzionario deciso a cambiare gli Stati Uniti con la forza. Dopo anni di silenzio, alcuni dei membri superstiti si ritrovano quando un vecchio nemico riemerge dal passato, costringendoli a confrontarsi con le conseguenze delle loro scelte e con ciò che resta delle loro vite.

In seconda posizione si piazza poi I Peccatori, il titolo più nominato della stagione con 16 candidature agli Oscar. Il film con star Michael B. Jordan racconta la storia di Elijah ed Elias, due gemelli segnati da un passato tormentato che decidono di tornare nella loro città natale per ricominciare da capo. Il ritorno, però, si trasforma presto in un confronto con un male oscuro che sembra aspettarli.

Il terzo posto è quindi occupato da KPop Demon Hunters, candidato a due Oscar tra cui miglior film d'animazione, di cui Netflix ha confermato la produzione del sequel. Al centro della trama ci sono le superstar del K-pop Rumi, Mira e Zoey che usano i loro poteri per difendere i fan da minacce sovrannaturali.

La classifica prosegue poi con F1, con star Brad Pitt; l'inquietante thriller Weapons; la versione di Frankenstein firmata da Guillermo del Toro in cui Jacob Elordi interpreta la Creatura; Train Dreams con star Joel Edgerton e Felicity Jones; Sirat che segue la storia di un padre e di un figlio alla ricerca di una ragazza scomparsa durante un rave in Marocco; il film animato Elio targato Pixar; e il documentario The Perfect Neighbor che ricostruisce una drammatica vicenda realmente accaduto.

La Top 10 dei film candidati più popolari e non disponibili in streaming

In cima alla classifica dei titoli in corsa per gli Oscar più popolari, ma non ancora disponibili in Italia, troviamo The Ugly Stepsister, nominato per il Miglior Trucco e che reinterpreta in modo dark e ironico le fiabe classiche raccontando la storia di Elvira, una giovane che vuole conquistare il cuore del principe, ma che deve confrontarsi con la sorellastra, considerata una delle donne più belle del reame.

Bugonia, diretto da Yorgos Lanthimos, conquista la seconda posizione nella top 10 mentre è in corsa per quattro premi dell'Academy, tra cui quelli nelle categorie miglior film e miglior attrice protagonista (Emma Stone). Il film racconta la storia di Teddy e Don, con la passione per le teorie cospirazioniste, convinti che l'amministratrice delegata di un'azienda farmaceutica, Michelle Fuller, sia in realtà un'aliena infiltrata sulla Terra con l'obiettivo di distruggerla.

Il podio è completato dal drammatico La voce di Hind Rajab, che ha portato nelle sale la drammatica storia vera della chiamata ricevuta dai volontari della Mezzaluna Rossa che dà il via al disperato tentativo di salvare una bambina di sei anni intrappolata in un'auto durante gli attacchi a Gaza.

La classifica prosegue poi con il film animato Zootropolis 2, che prosegue la storia di Nick Wilde e Judy Hopps mentre indagano nell'originale metropoli animale; il film iraniano Un semplice incidente che ha già conquistato la Palma d'oro al Festival di Cannes; Blue Moon, con star Ethan Hawke e che racconta la storia del compositore Lorenz Hart, ex collaboratore di Richard Rodgers; il documentario Mr. Nobody Against Putin con al centro un insegnante che si ritrova alle prese con la propaganda legata all'invasione russa dell'Ucraina; il film musicale Song Sung Blue - Una melodia d'amore con star Hugh Jackman e Kate Hudson nei ruoli di due musicisti che formano una tribute band dedicata a Neil Diamond.

Le ultime due posizioni della Top 10 sono occupate da The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie, che ha dato a Dwayne Johnson la possibilità di mettersi alla prova con un ruolo drammatico interpretando il campione di arti marziali miste Mark Kerr; e da Se solo potessi ti prenderei a calci, candidato all'Oscar per la miglior attrice protagonista grazie alla performance di Rose Byrne nel ruolo di Linda, una donna alle prese con un uno dei momenti più difficili della sua vita.