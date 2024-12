Tradimento, anticipazioni 8 dicembre: Guzide smaschera Tarik, Oylum accusata di omicidio

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda la seconda puntata della serie turca incentrata su Güzide, interpretata da Vahide Perçin, e la sua famiglia, tutt'altro che perfetta.

Questa sera in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tradimento, la nuova dizi turca interpretata da Vahide Perçinm, l'amatissima Hünkar Yaman di Terra Amara. La serie, conosciuta in patria con il nome Aldatmak, è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente:

Guzide Yenersoy, magistrato rispettato e intransigente, vive un momento di crisi quando scopre che suo marito Tarik conduce una doppia vita da oltre cinque anni. Questa rivelazione sconvolge la sua visione della famiglia, già messa alla prova da segreti inaspettati sui figli. Ozan, il primogenito, ha investito imprudentemente una somma di denaro ricevuta dal padre in criptovalute.

Oylum, invece, ha mentito sul suo percorso accademico: mentre Guzide crede che studi medicina, la giovane sta segretamente inseguendo il sogno di diventare ballerina e ha messo da parte gli studi. La scoperta di queste verità nascoste distrugge l'apparenza di perfezione della famiglia, lasciando Guzide in uno stato confusionale e in preda all'angoscia.

Oylum Yenersoy è accusata di omicidio

Anticipazioni di Tradimento: La doppia vita di Tarik distrugge la famiglia

Durante un'ispezione presso la casa di una donna coinvolta in un caso legale, una voce maschile cattura l'attenzione di Guzide: si tratta di suo marito Tarik. Il giudice scopre che nell'appartamento a fianco vivono Yesim e sua figlia Öykü, ovvero la seconda famiglia di Tarik. Il giudice apprende la devastante verità: il coniuge ha una doppia vita.

Determinata a vendicarsi, Guzide smaschera il marito durante una festa, mettendolo pubblicamente alla berlina di fronte ad amici, parenti e alla stessa Yesim. La rivelazione distrugge la vita di Öykü, la figlia di Yesim. Come se non bastasse, arriva un'altra tragica notizia: Oylum, la figlia di Guzide, è rimasta coinvolta in un incidente stradale ad Ankara, in cui un ciclista ha perso la vita.

Sconvolta, Guzide si precipita in ospedale, dove scopre che Oylum è fisicamente salva ma accusata ingiustamente di omicidio colposo. Il vero responsabile, Tim, figlio di un ambasciatore, cerca di sfuggire alla giustizia sfruttando i suoi privilegi. Con l'aiuto del leale Sezai, il giudice scopre che Tim non gode realmente di immunità penale.

I due mettono in atto un audace piano per bloccare la fuga del giovane, che tenta di lasciare il paese in aereo. Nonostante la cattura di Tim, Oylum deve essere processata in tribunale. Alla prima udienza, il padre Tarik, agendo da avvocato, riesce a evitare che la figlia venga posta in custodia cautelare.

Le tensioni familiari non si placano, Guzide prende una drastica decisione: caccia Tarik di casa, stanca delle sue continue bugie e della sua infedeltà. Parallelamente, il figlio Ozan tenta disperatamente di trovare denaro per ripagare un debito, mentre Umit scopre che la sua casa è stata affittata da sconosciuti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Una foto in casa di Yesim colpisce duramente Guzide.