Tradimento, anticipazioni 25 gennaio: Yesim è ricattata da Burcu, Guzide vuole rovinare Tarik

Tradimento torna domani sabato 25 gennaio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Tarik firma le carte per il divorzio. La nuova dizi turca interpretata da Vahide Perçinm, l'amatissima Hünkar Yaman di Terra Amara, è conosciuta in patria con il nome Aldatmak. La soap è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Tradimento: Oylum è prova di sensi in ospedale dopo un incidente

Guzide decide di divorziare con l'intento di mandare sul lastrico Tarik, ristabilire la propria dignità avere giustizia per il suo dolore. Tarik, colto alla sprovvista dalla sua decisione, cerca di negoziare, ma lei è implacabile e rifiuta qualsiasi compromesso, decisa a portarlo in tribunale. Yesim si ritrova invischiata in un pericoloso ricatto: un video compromettente, che la vede discutere con il rapinatore, è in mano a un ricattatore che la minaccia di inviare il filmato a Tarik se non pagherà una grossa somma di denaro.

Quell'estorsore, in realtà, è Burcu. Presa dal panico, Yesim cerca aiuto dalla sua amica Burcu, ma il dilemma è profondo: la donna è indecisa se confessare tutto a Tarik, rischiando di perderlo, o cedere al ricatto, dando fondo ai suoi risparmi. Guzide costringe suo marito a firmare l'atto di divorzio, in cui gli chiede una grande somma di denaro.

Il giudice Guzide

Intanto lui conferma a Yesim che lascerà sua moglie, ma omette di riferire a quali condizioni. Mentre Oylum sta andando a cena da sua madre e Sezai, incontra per strada un uomo che aggredisce una sua amica, ma intromettendosi viene scaraventata a terra, sbattendo la testa sul marciapiede. I primi ad arrivare in ospedale da Oylum sono Tarik e Yesim.

Tarik si allontana e, quando arrivano Sezai e Guzide, Yesim sbarra la strada al giudice. Le due litigano e Yesim si chiude a chiave nella stanza con la ragazza priva di sensi, lasciando fuori sua madre. Tarik ristabilisce l'ordine, ma Yesim, risentita, ingaggia una finta infermiera per condizionare Oylum e metterla contro sua madre: la donna le racconta che Guzide ha aggredito Yesim senza alcun motivo. Tarik porta a cena Yesim e s'inginocchia per chiederle ufficialmente la mano.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Tolga riporta Oylum a casa sana e salva.