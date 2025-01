Tradimento, anticipazioni 1 febbraio: Yesim fugge con la figlia, Tarik è disperato

Ecco cosa succederà nelle puntate della soap turca che andranno in onda domani alle 14:40 circa, su Canale 5: il sabato vengono trasmessi due episodi.

Tradimento torna domani sabato 1 febbraio su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Sezai e Guzide fanno colazione insieme. La nuova dizi turca, interpretata da Vahide Perçinm, è conosciuta in patria con il nome Aldatmak. La soap è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Dal 5 febbraio Tradimento prenderà il posto di Endless Love nel daytime del pomeriggio

Anticipazioni di Tradimento: Tolga e Ozan trovano l'aggressore di Oylum

Sezai porta a Guzide i documenti di Oylum validi per l'espatrio. Intanto, Umit ha avviato il suo laboratorio di cosmetica e, dopo i primi problemi con i fornitori, è costretto a chiedere soldi in prestito a Tarik. Yesim, però, glielo impedisce e fa una copia delle chiavi della casa che Tarik condivide con Guzide per andarla a visitare insieme a Burcu.

Sevgi chiederà il pagamento per aver impersonato l'infermiera che ha accusato Guzide dell'aggressione di Yesim in ospedale. Ozan_ ha un nuovo lavoro come coordinatore di progetto presso la Faray Holding, dove fa assumere il suo amico Mesut e grazie al quale potrà restituire a Oltan il milione di dollari che ha perso.

Ozan ha inizato a lavorare per la Faray Holding

Sezai e Oylum decidono di indagare sull'infermiera presente la sera della presunta aggressione e scoprono che qualcuno ha rubato la sua identità, senza sapere che è stata Sevgi. Oylum tenta di convincere il padre e la madre di essere stata manipolata dalla finta infermiera, che l'ha spinta a parlare male di Guzide.

Tarik trova la lettera di Yesim e scopre che la donna è scappata con la figlia. Disperato, si affida a Oltan per ritrovarla. Nel frattempo, Tolga e Ozan picchiano l'uomo che ha aggredito Oylum e lo consegnano alla polizia. Un dipendente della scuola di danza di New York informa Oylum che, se non si presenterà entro due giorni, la sua iscrizione verrà cancellata.

Oylum e Selin cercano un biglietto, ma non riescono a trovarlo, quindi Oylum chiede aiuto al padre, che tuttavia è troppo preoccupato per Yesim e Oyku e non le offre alcun supporto. Selin propone allora di chiedere aiuto a Tolga, anche se Oylum accetta controvoglia. Nonostante non gradisca i modi di Oylum, alla fine Tolga decide di aiutarla.

Tarik cerca rintracciare Yesim e Oyku

Guzide telefona a Sezai per chiedergli quando tornerà a Istanbul. L'uomo, appena arrivato in città, si presenta a casa del giudice portandole in regalo un libro di poesie che la donna aveva ai tempi dell'università. I due fanno colazione insieme e parlano di Oylum e del risentimento tra madre e figlia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Burcu si introduce in casa di Tarik.