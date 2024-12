Tradimento, anticipazioni del 1° dicembre 2024: nella prima puntata tutti i segreti di famiglia di Guzide

Comincia stasera su Canale 5 in prima serata una nuova serie turca, Tradimento, che ha per protagonista un amato volto di Terra Amara: ecco cosa succederà nella puntata di domenica 1° dicembre.

Dopo il successo di Endless Love e La rosa della vendetta, Canale 5 ci riprova con una nuova serie turca, Tradimento, in prima serata. In questa domenica 1° dicembre debutta infatti una nuova produzione che per protagonista un volto già noto agli spettatori: protagonista di Tradimento è infatti Vahide Percin, la Hunkar di Terra Amara.

Anticipazioni Tradimento: Guzide sconvolta dalle rivelazioni del marito

Guzide Yenersoy è un magistrato rispettato e intransigente. Il suo carattere forte non si ammorbidisce molto neppure a casa, dove vive con il marito Tarik, suo consorte da circa 30 anni, e i due figli Oylum e Ozan.

Le sue certezze, però, cominciano a vacillare dopo una scoperta: suo marito ha una seconda vita da almeno 5 anni. Tarik era fin qui riuscito a nascondere tutto, ma, ora che la verità si è abbattuta sulla loro famiglia, sua moglie ne è rimasta sconvolta. Anche perchè la rivelazione l'ha portata a scoprire anche qualcosa di inatteso sui suoi figli.

Ozan, per esempio, ha ricevuto dal padre una cospicua somma di denaro con la raccomandazione di conservarla intatta. Il ragazzo però si è lasciato convincere da un amico e l'ha investita in criptovalute. Una decisione che non soltanto si rivelerà completamente sbagliata ma finirà anche per mettere Ozan nei pasticci.

Anche Oylum, l'altra figlia, finisce per rivelarsi all'improvviso un'enorme delusione. Guzide è infatti convinta che la giovane stia frequentando, con successo, la facoltà di medicina, ma la verità è lontanissima dalle attese. Oylum infatti sogna di diventare una ballerina e si sta segretamente impegnando moltissimo per inseguire quello che è il suo desiderio fin da bambina, a scapito degli studi.

La scoperta dei tanti segreti nascosti dietro alla facciata della famiglia perfetta, getterà Guzide in uno stato di confusione e angoscia.

Tradimento, oltre che in TV in chiaro su Canale 5, sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, con una nuova puntata ogni domenica, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.