Toys - Giocattoli alla riscossa, clip esclusiva del film d'animazione in uscita il 16 gennaio

Lo scatenato mondo animato di Toys - Giocattoli alla riscossa approderà nei cinema italiani il 16 gennaio con Plaion Pictures. Una vivace clip esclusiva offerta da Movieplayer.it ci introduce nello scatenato mood del film mostrando uno dei giocattoli al centro della storia, una marionetta di Don Chisciotte, alle prese con una temibile domatrice di leoni e con la sua pelosa fiera.

Don, questo il nome della marionetta, è uno dei due protagonisti insieme al peluche DJ Doggy Dog. In una New York colorata e vivace dove convivono giocattoli, esseri umani e marionette in un inedito melting pot, prende forma un'avventura incredibile che porrà al centro il valore dell'amicizia e della libertà dell'immaginazione.

Firmato dagli autori di Toy Story, Joel Cohen e Alec Sokolow, e diretto da Jeremy Degruson, Toys - Giocattoli alla riscossa è un viaggio coloratissimo che mescola diversi stili di animazioni, fondendo 3D e 2D, rendendo ancor più speciale il salto dalla realtà quotidiana alle visioni di Don, mondi sbalorditivi e avvincenti tutti da scoprire.

Presentato in concorso al prestigioso Festival di Annecy, Toys - Giocattoli alla riscossa arriva al cinema dal 16 gennaio grazie a Plaion Pictures.

La sinossi

Stanco di vestire i panni del buffone nel teatrino in cui dimora, Don si avventura a Central Park, esplorando l'immenso parco di New York, per compiere il suo destino da eroe. Aiutato dal potere dell'immaginazione e con DJ Doggy Dog, un rapper di peluche come scudiero, il prode burattino scoprirà che condividere i propri sogni con gli altri è il primo passo per far sì che si avverino.