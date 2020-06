Toy Story: per i 25 anni del film una nuova linea di Funko Pop!

Toy Story ha compiuto 25 anni e, per l'occasione, è stata annunciata la messa in vendita di una nuova linea di Funko Pop! dedicata ai simpatici alieni, ovviamente in versioni davvero originali.

I modelli presentati dalla popolare società mostrano infatti l'alieno a tre occhi, reso popolare dal capolavoro animato che festeggerà il suo anniversario a novembre, trasformato in altri iconici personaggi dello studio.

La collezione di Funko Pop!, chiamata Toy Story Alien Remix, è composta da otto Pop da collezione, Mystery Minis, portachiavi e penne.

Gli alieni sono così stati trasformati in Woody, Buzz Lightyear e Zurg di Toy Story, Carl, Russell e Dug di Up, e Dory di Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory.

Secondo quanto emerso online in occasione del Comic-Con@Home, la versione virtuale dell'atteso evento che avrebbe dovuto svolgersi a San Diego, ci saranno anche dei modelli esclusivi di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli.