Tower of Terror: Taika Waititi dirigerà il film Disney?

Secondo un'indiscrezione, Disney avrebbe scelto Taika Waiti per la regia del suo nuovo adventure movie, Tower of Terror, interpretato da Scarlett Johansson.

L'anticipazione, diffusa da The DisInsider, è ancora priva di conferma ufficiale, ma pare che il cineasta di Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder potrebbe dirigere la diva Scarlett Johansson nell'avventurosa pellicola scritta da Josh Cooley.

Nonostante la causa legale che ha visto Scarlett Johansson e Disney contrapposte (per via dei mancati proventi dovuti all'uscita simultanea di Black Widow al cinema e in streaming), la star di Avengers è stata confermata alla guida di Tower of Terror.

Josh Cooley, già regista di Toy Story 4 e sceneggiatore di Inside Out, si occuperà dello script che racconterà un'avventura legata alla famosa attrazione dei parchi Disney. Per ora, tuttavia, non sono stati condivisi i possibili dettagli riguardanti la trama. Scarlett Johansson sarà anche produttrice del progetto tramite la sua These Pictures in collaborazione con Jonathan Lia.

Al momento, Taika Waititi è impegnato nella lavorazione di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga del Dio del Tuono, in uscita nei cinema l'8 luglio 2022.