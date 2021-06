Tour de France 2021 come Fantozzi: la caduta dei ciclisti è tragicomica (VIDEO)

Quando mancavano 48km alla fine della prima tappa del Tour De France 2021, il cartellone di una donna ha provocato una maxi caduta di ciclisti che a molti ha ricordato la famigerata Coppa Cobram di Fantozzi.

In un tranquillo sabato d'estate, in moltissimi si sono collegati con il Tour De France 2021 per seguire la prima tappa della competizione più celebre del settore ciclistico. Tutto procedeva per il meglio, quando una donna si è esposta troppo sulla strada con il proprio "cartellone", colpendo in pieno Tony Martin che a sua volta, dopo aver perso l'equilibrio, ha innescato un effetto domino, facendo cadere rovinosamente gran parte dei partecipanti alla gara che, nel giro di pochi attimi, si sono ritrovati ammassati gli uni sugli altri al centro della strada.

Come prevedibile, il video della maxi caduta al Tour de France ha fatto subito il giro del web ed in molti si sono preoccupati per le condizioni dei vari atleti rimasti coinvolti nell'incidente. Non è poi mancato chi ha cercato di sdrammatizzare, paragonando quanto accaduto alla celebre Coppa Cobram raccontata in Fantozzi contro tutti. Nel film del 1980, Fantozzi e il ragioner Filini prendono parte alla ormai storica corsa ciclistica, dando vita ad una serie di scene entrate nell'immaginario collettivo e nella storia del cinema italiano. Indimenticabile è la sequenza in cui Fantozzi e gli altri partecipanti attendono il segnale per partire. Una volta che lo starter dà il via, però, i ciclisti iniziano a pedalare, cadendo subito gli uni sugli altri, ed ecco quindi spiegato il collegamento tra il fattaccio del Tour De France ed il film diretto da Paolo Villaggio e Neri Parenti.