Le polpette di Bavaria di Fantozzi: ecco la ricetta del perfido professor Birkenmaier

Le polpette di Bavaria di Fantozzi dovrebbero entrare ormai di diritto in qualunque ricettario tradizionale. Anche perchè sono passati 40 anni da quando Paolo Villaggio, nei panni del ragionier Ugo Fantozzi, le ha fatte scoprire al pubblico grazie al film Fantozzi contro tutti e al perfido professor Birkenmaier.

Ecco la ricetta che è stata ricavata in base agli ingredienti elencati da Silvano Spadaccino nei panni del dietologo intransigente:

600 gr di carne macinata mista

80 gr di pane ammollato in acqua

4 uova

2 patate già lessate

2 fette di prosciutto

80 gr di formaggio tipo Emmenthal

Parmigiano

Prezzemolo

Sale

Pangrattato per la panatura

Olio per friggere (credete che Birkenmaier avrebbe mai proposto la versione light al forno?)

Unire la carne macinata con due uova, il pane precedentemente ammollato, il parmigiano, il prezzemolo tritato e il pizzico di sale, in modo da ricavarne un impasto. Schiacciare le due patate, che verranno poi mischiate a uno dei due tuorli rimanenti, al prosciutto precedentemente ridotto in piccoli pezzi, al formaggio tagliato a dadini e al sale. Prelevare un cucchiaio alla volta dell'impasto con la carne, appiattire e mettere al centro una porzione più piccola del composto con le patate, poi "chiudere" la polpetta con l'impasto di carne. Sbattere l'ultimo uovo rimasto in una ciotola, passare le polpette nell'uovo e poi nel pangrattato. A questo punto le polpette di Bavaria sono pronte per la frittura.

L'aspetto finale deve essere quello mostrato nella sadica scena di Fantozzi contro tutti che potete ammirare nel video in alto. Certo, per testarne gli effetti avuti sul povero ragionier Fantozzi, dovreste sottoporvi allo stesso forzato digiuno di 20 giorni imposto dal terribile Birkemnaier, e se poi riuscirete a resistere alla tentazione dell'assaggio già in fase di frittura, allora saranno vostri anche i 92 minuti di applausi de Il secondo tragico Fantozzi.