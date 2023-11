Toro scatenato, Thelma Schoonmaker: 'La sconfitta agli Oscar è stata la notte più brutta della mia vita'

La collaboratrice di lunga data di Martin Scorsese, la montatrice premio Oscar Thelma Schoonmaker, ricorda di essere rimasta sconvolta dalla sconfitta di Toro scatenato agli Oscar.

Il film biografico sulla boxe con Robert De Niro ha perso il premio come miglior film e miglior regia a favore di Gente comune di Robert Redford. E nonostante Schoonmaker abbia vinto l'Oscar per il miglior montaggio, continua a definire la cerimonia degli Oscar del 1981 la "notte peggiore della sua vita".

Cathy Moriarty in Toro scatenato di Martin Scorsese

"Quando eravamo lì, dopo aver vinto, aspettavo che Marty ottenesse il suo Oscar. Ma non è successo", ha ricordato Thelma Schoonmaker a Esquire UK. "È stata la notte peggiore della mia vita. È stato devastante che non abbia vinto".

Ha aggiunto: "Penso che gli sarebbe piaciuto vincere per Toro scatenato. Un film del genere, diretto in modo così brillante. Ma era un film difficile. E Gente comune, capisco che sia un film molto bello, non l'ho mai visto. Ma forse i votanti erano scoraggiati dalla durezza di Toro scatenato. Ma guardate quanto è durato. È un film di riferimento nella storia del cinema".

Il difficile rapporto di Martin Scorsese con gli Oscar

Nel corso della sua decennale collaborazione con Martin Scorsese, il duo ha condiviso solo due vittorie agli Oscar per The Departed nelle categorie Miglior montaggio e Miglior regia. The Departed rappresenta l'unico Oscar alla regia di Scorsese; Thelma Schoonmaker ne ha vinti tre in totale per Toro scatenato, The Aviator e The Departed.

"Sì, non siamo molto fortunati con gli Oscar. Voglio dire, Marty ne meritava molti e non è giusto che sia stato battuto. Perché le mie statuette sono davvero sue oltre che mie. Marty avrebbe dovuto vincerne almeno sette, per quanto mi riguarda. Ma agli Oscar siamo molto sfortunati, perché i sui film a volte sono insoliti. E le persone a volte non ci sono abituate e decidono di non votare per lui" ha concluso la montatrice.