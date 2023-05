Toro Scatenato di Martin Scorsese per la prima volta al cinema in 4k da oggi al 10 maggio

Scopriamo insieme le sale italiane dove sarà possibile rivedere l'imperdibile capolavoro di Martin Scorsese, Toro scatenato, per la prima volta al cinema in 4k da oggi al 10 maggio.

Da oggi fino al 10 maggio, per celebrare il restauro in 4K di Toro Scatenato, pellicola di culto di Martin Scorsese, Lucky Red riporta in sala uno dei pilastri della storia del cinema. Potete consultare l'elenco delle sale italiane dove sarà possibile vedere il film.

Uscito nel 1980, Toro scatenato segna la quarta collaborazione tra il regista e Robert De Niro, che qui veste magistralmente i panni di uno dei più grandi pugili di sempre, il tormentato pugile LaMotta, nella sua parabola di ascesa e caduta, ruolo che gli è valso il suo secondo Oscar. Una storia fatta di sconfitta e resistenza, luce e buio, sofferenza e speranza, capace di diventare sul grande schermo universale ed eterna.

Tre giorni per riscoprire e apprezzare per la prima volta nella splendida versione restaurata un film che ha alle spalle più di quarant'anni, ma che a vederlo sembra sia uscito ieri.

Continuiamo ad emozionarci ogni volta che, sulle note della Cavalleria Rusticana di Mascagni, l'ombra di LaMotta comincia a saltellare in ralenty sul ring, ogni volta che si consuma un episodio di violenza, catturati dalle brutali immagini intrise di dolore e l'avvolgente fotografia in bianco e nero di Michael Chapman, ogni volta che ci soffermiamo sul montaggio di Thelma Schoonmaker, vincitrice del suo primo Oscar per questo film.