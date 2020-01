Top Gun: stasera in TV su Italia 1 il film con Tom Cruise

Stasera in TV su Italia 1 alle 21:35 va in onda Top Gun, il film diretto da Tony Scott che consacrò Tom Cruise come star internazionale.

Top Gun con Tom Cruise arriva stasera su Italia 1 alle 21:35 per una serata all'insegna dell'avventura e del romanticismo. Il film diretto da Tony Scott lanciò Tom Cruise come star di Hollywood.

Ispirato dall'articolo "Top Guns", apparso sulla rivista California, il film Top Gun ne racconta in parte la storia sottesa. Protagonisti della pellicola sono due giovani amici, Pete "Maverick" Mitchell e Nick "Goose" Bradshaw che riescono ad essere ammessi alla Scuola di caccia da combattimento della Marina Usa, di stanza a Miramar (California). La scuola seleziona con severità assoluta gli allievi: chi arriva alla fine deve essere "il meglio del meglio" per preparazione, disciplina, senso del dovere.

Il film, che ha incassato poco più di 8 milioni di dollari soltanto nel primo weekend, ha lanciato nel 1986 la carriera di Tom Cruise, accompagnato da un cast composto da Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, e Tom Skerritt. Top Gun è stato premiato con l'Oscar per la miglior canzone con Take My Breath Away, prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin. Nel 2015 è stato scelto dalla Biblioteca del Congresso per la conservazione nel National Film Registry in quanto "culturalmente, storicamente o esteticamente significativo".

Top Gun ha fatto anche tendenza tra i giovani alla moda alla fine degli anni '80 lanciando l'uso dei bomber e gli occhiali Ray-Ban Aviator, indossati dal protagonista nel film. Il film in occasione del trentennale è tornato nei cinema italiani in 3D ed è in preparazione il sequel Top Gun: Maverick, che arriverà nelle sale nel 2020.