Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer: "Tom Cruise è stato irremovibile nel coinvolgere Val Kilmer"

Il produttore Jerry Bruckheimer ha svelato che Tom Cruise non avrebbe girato Top Gun: Maverick se Val Kilmer non fosse stato presente nel cast.

Nel cast di Top Gun: Maverick, sequel del film cult degli anni '80, ci sarà anche Val Kilmer ed è stato proprio Tom Cruise a insistere con la produzione per coinvolgere l'interprete di Iceman.

Tra le pagine di People Jerry Bruckheimer ha parlato di quanto accaduto e di come si è deciso di far recitare la star che nel 2014 ha perso la capacità di parlare a causa di un cancro alla gola.

Il produttore ha spiegato parlando di Top Gun: Maverick: "Tom Cruise ha detto: 'Dobbiamo avere Val Kilmer, dobbiamo farlo tornare. Deve essere presente nel film'. Ed è stato lui a sostenere questa scelta. Lo volevamo tutti, ma Tom è stato davvero irremovibile nel dichiarare che se avesse dovuto realizzare un sequel allora Val doveva farne parte".

Jerry Bruckheimer ha ricordato: "Val è un attore così bravo ed è una persona fantastica. L'esperienza vissuta nel realizzare il primo film è stata fantastica e volevamo riunire la gang... Per tutti noi è stato realmente emozionante. Ci abbiamo messo molto tempo per riuscirci, ma ce l'abbiamo fatta".

Jack, il figlio di Val Kilmer, ha dichiarato che il padre è rimasto colpito dalla scelta di onorare Iceman e il giovane e la sorella sono stati presenti sul set del secondo capitolo di Top Gun, avendo così l'occasione di parlare con numerosi piloti che hanno lavorato come comparse e che hanno spiegato a lui e alla sua famiglia che il primo film li aveva ispirati, decidendo di diventare piloti dopo la visione. Jack ha dichiarato: "Si è trattato di uno dei momenti in cui sono stato più orgoglioso di essere americano".

Top Gun: Maverick arriverà nelle sale americane il 19 novembre.