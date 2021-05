Top Gun: Maverick, Tom Cruise condivide una nuova foto dal set

Top Gun: Maverick arriverà nelle sale americane il 19 novembre e, nell'attesa, Tom Cruise ha condiviso una nuova foto dal set che lo ritrae durante le riprese dell'atteso sequel.

L'attore ha infatti scritto: "Il Top Gun Day è una giornata creata dai fan e dedicata a loro. Non vedo l'ora che possiate vedere Top Gun: Maverick".

L'immagine scattata nel dietro le quinte è stata pubblicata in onore del Top Gun Day che era in programma il 13 maggio e proponeva ai fan divertenti attività, come condividere citazioni del film o giocare a pallavolo indossando i jeans, per celebrare il film cult arrivato nei cinema il 16 maggio 1986. I "festeggiamenti" si svolgono ogni anno il 13 maggio perché era stata diffusa una data sbagliata e si è deciso, con molta ironia, di mantenere l'appuntamento tre giorni prima del previsto.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Nel cast, oltre alla star Tom Cruise, tornerà Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris. Miles Teller, invece, reciterà nel sequel, nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio del migliore amico di Maverick, Nick "Goose" Bradshaw, il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel primo lungometraggio.