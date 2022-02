Top Gun: Maverick, il nuovo adrenalinico teaser del Super Bowl

Top Gun: Maverick arrierà finalmente nelle sale americane il 27 maggio e, durante il Super Bowl, è stato diffuso un nuovo breve teaser realizzato in collaborazione con Porsche.

L'azienda automobilistica torna infatti nel mondo del pilota interpretato da Tom Cruise e il video celebra il famoso "Need for Speed" che contraddistingue da tempo il personaggio di Maverick. Il teaser è un montaggio adrenalinico di corse in auto, moto e nei cieli.

Alla regia di Top Gun: Maverick c'è Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Nel cast dell'atteso sequel la cui uscita è stata posticipata più volte, oltre alla star Tom Cruise, tornerà Val Kilmer nella parte di Iceman, mentre tra gli interpreti ci sono anche Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm ed Ed Harris. Miles Teller, invece, reciterà nel film, nella parte di Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio del migliore amico di Maverick, Nick "Goose" Bradshaw, il personaggio interpretato da Anthony Edwards nel primo lungometraggio.

Dopo più di trent'anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l'avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice "Rooster": è il figlio dell'amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto "Goose."

Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.