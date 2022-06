Top Gun: Maverick supera quota 1 miliardo di dollari ai box office

Top Gun: Maverick ha superato 1 miliardo di dollari ai box office, diventando il film con i migliori incassi del 2022.

Il progetto è il secondo titolo dopo la pandemia a superare l'importante traguardo, ma senza essere distribuito in Cina e Russia.

Dopo 31 giorni nelle sale, Top Gun: Maverick è diventato il primo film con star Tom Cruise a superare quota 1 miliardo di dollari ai box office mondiali. Mission: Impossible - Fallout si era fermato a 791.1 milioni di tutto il mondo.

Il sequel di Top Gun era già diventato il titolo con il miglior risultato ai box office del 2022 e ora può consolidare la sua posizione in cima alla classifica con 521 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e 484.7 nel resto del mondo, per un totale di 1.0006 miliardi.

Al secondo posto nella classifica dei film più visti c'è poi Doctor Strange nel Multiverso della Follia, fermo a quota 943 milioni.

Le statistiche diffuse dalla Paramount riguardante il progetto diretto da Joseph Kasinski sostengono che il 16% degli spettatori sia andato due volte in sala a vedere il film e il 4% tre o più volte.

Il sequel del cult degli anni '80, a fronte di un budget di 170 milioni di dollari, sta contribuendo in modo significativo al periodo positivo dello studio per quanto riguarda i guadagni alimentati anche da Scream, Sonic, The Lost City e Jackass Forever.