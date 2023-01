Top: Gun Maverick, rimosse oltre 800 ore di girato dal montaggio finale

Top: Gun Maverick è stato uno dei film più redditizi del 2022, dimostrando come i fan avessero ancora interesse nel vedere Tom Cruise nei panni dello spericolato Pete "Maverick" Mitchell. A quanto pare, però, ci sono state oltre 800 ore di girato rimosse dal montaggio finale.

A parlarne è stato il montatore Eddie Hamilton ai microfoni di Deadline: "Abbiamo lasciato in sala montaggio dalle 800 alle 814 ore di girato. A volte è stato onestamente molto travolgente. C'è stato un giorno, nel marzo del 2019, in cui c'erano 27 telecamere in funzione, perché c'erano quattro jet in volo con diverse telecamere a bordo e due unità che riprendevano a terra, il che ha portato a 27 telecamere. Ricordo di aver ricevuto così tante riprese la mattina dopo e di aver pensato che sarebbe stato molto difficile. Inoltre, le giornate erano molto lunghe quando giravamo le sequenze aeree, era davvero intenso. E il fatto è che quando hai un sacco di riprese come quelle e un film come Top Gun: Maverick, deve essere fantastico dall'inizio alla fine, perché tutto il pubblico vuole che sia fantastico".

Top Gun: Maverick è il primo incasso del 2022, battuto Avatar: La via dell'acqua

Dato il successo del film, i fan sperano in un terzo capitolo e, a quanto pare, potrebbero essere accontentati. Ad anticipare la possibilità di un ulteriore sequel ci ha pensato il regista Joseph Kosinski in una recente intervista ai microfoni di Deadline: "C'è un'altra storia all'orizzonte così interessante da spingerci a tornare indietro? Penso proprio che alla fine del film Maverick dimostri di avere ancora molto da dire e tanto fiato in corpo. Non vuole fermarsi".